Stars Heidi Klum wird neueste Botschafterin von UNICEF USA

Heidi Klum - A24's 'The Drama' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 19:00 Uhr

Laufsteg-Star Heidi Klum hat eine offizielle Rolle bei UNICEF USA übernommen.

Heidi Klum fühlt sich „geehrt“, zur neuesten Botschafterin von UNICEF USA ernannt worden zu sein.

Das 53-jährige Model begann bereits 2011 mit der Kinderhilfsorganisation zusammenzuarbeiten und freut sich sehr über die Ernennung zur Botschafterin der Organisation.

Heidi sagte gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Ich fühle mich durch diese Anerkennung unglaublich geehrt.“ Sie fügte hinzu: „Nachdem ich bereits seit einiger Zeit eng mit UNICEF zusammenarbeite, bedeutet es mir sehr viel, UNICEF-USA-Botschafterin zu werden, weil es mein Engagement vertieft, Kindern auf der ganzen Welt zu helfen.“ Sie betrachtet es als Privileg, ihre Stimme zu nutzen, um die Mission von UNICEF zu unterstützen und sich für das Recht jedes Kindes auf eine gesunde, sichere und hoffnungsvolle Zukunft einzusetzen.

Heidi, die selbst Mutter von vier Kindern ist – Leni (22), Henry (20), Johan (19) und Lou (16) – gab auch zu, dass einige ihrer Reisen mit UNICEF ihre Sicht auf die Mutterschaft verändert haben. Der TV-Star sagte: „Als ich mit UNICEF nach Indien und Haiti reiste, traf ich so viele Mütter, die unvorstellbare Härten durchlebt hatten. Frühgeborene Babys in Haiti zu sehen, die in Plastiktüten eingewickelt unter Schreibtischlampen lagen, werde ich niemals vergessen.“ Die Erfahrung habe ihr bewusst gemacht, wie viel manche Menschen haben und wie vielen Kindern auf der Welt noch immer selbst die grundlegendsten Dinge fehlen. Sie sagte außerdem: „Als Mutter hat es etwas sehr Einfaches in mir bestärkt: Egal, woher wir kommen, alle Eltern wollen dasselbe – dass ihre Kinder sich sicher, geliebt und beschützt fühlen.“

Was ihr am meisten in Erinnerung geblieben sei, war zu sehen, wie stark Kinder selbst auf die kleinsten Gesten der Freundlichkeit reagieren: „Ein Lächeln, eine Umarmung, jemand, der ihnen wirklich zuhört und mit ihnen spielt – solche Momente können Hoffnung in die Welt eines Kindes zurückbringen.“ Und Heidi betonte, dass Kinder „es verdienen zu lachen, zu träumen und einfach Kinder zu sein“, unabhängig von ihren Lebensumständen oder dem Ort, an dem sie geboren wurden. Heidi sagte: „Der 11. Juni ist der Internationale Tag des Spielens, und ich liebe es, dass wir etwas so Einfaches und doch so Wichtiges feiern. Spielen ist für Kinder kein Luxus, sondern ein Recht.“ Durch ihre Arbeit mit UNICEF habe sie gesehen, wie Spielen Kindern, die Konflikte und Krisen erleben, Trost und Freude bringen kann, und betonte: „Selbst in den schwierigsten Momenten verdienen Kinder es, zu lachen, sich etwas vorzustellen und einfach Kinder zu sein.“