Laut Medienbericht am 9. Juli Heiratet Vito Schnabel bald sein deutsches Model?

Vito Schnabel und die 26 Jahre jüngere Helena Althof sind seit eineinhalb Jahren zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.07.2024, 15:00 Uhr

Multimillionär Vito Schnabel war einst mit Heidi Klum liiert. Seit eineinhalb Jahren ist er mit dem deutschen Model Helena Althof zusammen - jetzt sollen die beiden wohl bald vor den Traualtar treten.

Vito Schnabel (47) will sich angeblich schon bald trauen. Nach der Beziehung mit Heidi Klum (51), die von 2014 bis 2017 dauerte, fand der Multimillionär in einem anderen, deutlich jüngeren Model das große Glück: Seit eineinhalb Jahren ist er mit der deutschen Helena Althof (21) liiert. Jetzt sollen die beiden Nägel mit Köpfen machen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, heiraten die beiden am kommenden Dienstag (9. Juli) standesamtlich in New York.

Peter Althof bestätigt die Vermählung

Helena Althofs Vater, der einstige Promi-Bodyguard und "Dschungelcamp"-Kandidat peter althof (68), bestätigte die bevorstehende Hochzeit gegenüber dem Blatt. "Ja, das ist richtig. Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung", erklärte er.

Althof könne wegen einer Verurteilung von 2004 allerdings nicht zur Zeremonie in den USA reisen, sondern werde erst bei der kirchlichen Trauung im kommenden Jahr außerhalb der Staaten dabei sein. Helenas Mutter Sandra Rajcic sei aber bereits vor Ort in New York.

Helena Althof modelt, seit sie 16 ist

Kennengelernt haben Vito Schnabel, der Sohn von US-Maler-Legende Julian Schnabel (72), und Helena Althof sich über gemeinsame Freunde. Schnabel galt nach der Beziehung mit Klum und einer kurzen Liaison mit Amber Heard (38) lange als einer der begehrtesten Junggesellen der USA.

Seine 26 Jahre jüngere Braut aus Nürnberg unterschrieb bereits mit 16 Jahren ihren ersten Model-Vertrag. Zuletzt lebte sie in London und studierte dort nebenbei Philosophie.