Stars Helen Mirren: James Bond muss ein Mann bleiben

Helen Mirren attends the NYC Special Screening of The Thursday Murder Club - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin ist davon überzeugt, dass der Geheimagent männlich bleiben soll.

Helen Mirren ist der Meinung, dass James Bond männlich bleiben muss.

Die Schauspielerin wurde im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neuen Films ‚The Thursday Murder Club‘ nächste Woche gefragt, ob es an der Zeit für eine weibliche 007 sei – angesichts wachsender Gerüchte, dass der Spion nach der Übernahme des Franchises durch Amazon MGM Studios das Geschlecht wechseln könnte.

Die Zeitung ‚Daily Star Sunday‘ zitierte die 80-Jährige mit den Worten: „Nein, das würde nicht funktionieren.“ Mirren sagte außerdem: „Es hat einige großartige Frauen gegeben, die im Geheimdienst mit unglaublichem Mut gearbeitet haben, aber James Bond ist ein Kerl. Es gibt Platz für einen großartigen Film über eine großartige weibliche Agentin, aber James Bond ist James Bond.“

Die Debatte darüber, wer 007 als Nächstes verkörpern wird, hält weiter an, nachdem Daniel Craig 2021 mit ‚Keine Zeit zu sterben‘ seinen letzten Auftritt hatte. In dem Film spielte Lashana Lynch die erste weibliche Agentin, die die 007-Bezeichnung erhielt.

Die Produzenten haben bestätigt, dass unter Amazon MGM Studios, die das Franchise Anfang dieses Jahres übernommen haben, ein neuer Film in Entwicklung ist. Auch Pierce Brosnan, der Bond zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen verkörperte, hat sich zur Besetzung geäußert. Der irische Schauspieler erklärte gegenüber dem ‚Saga‘-Magazin: „Oh, ich denke, es muss ein Mann sein.“

Auf die Frage nach seinem Rat an den nächsten Darsteller fügte er hinzu: „Ich wünsche ihm alles Gute. Ich freue mich riesig darauf zu sehen, wie der nächste Mann die Bühne betritt und dieser Figur neue Lebensfreude und Energie einhaucht. Ich liebe die Welt von James Bond. Sie war sehr gut zu mir.“