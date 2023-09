Stars Helene Fischer: Baby in Planung?

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2023, 14:00 Uhr

Plant Helene Fischer den nächsten Nachwuchs?

Die Schlagersängerin gab ihren Fans in Köln jetzt einen ziemlich deutlichen Hinweis, dass ihre Familienplanung mit Partner Thomas Seitel noch nicht abgeschlossen ist.

Die Musikerin ist aktuell auf großer Tour und machte Ende August bis Anfang September für insgesamt sieben Konzerte in der Lanxess Arena in Köln Halt. Zwischendurch erlaubte sie einer ganzen Gruppe von Kindern, zu ihr auf die Bühne zu kommen und umringt von der Rasselbande, wurde die Schlager-Ikone offenbar emotional. Sie verriet dem Publikum: „Oje, ist das schön. So habe ich es gern.“ Und dann fügte sie hinzu: „Wir arbeiten daran.“ Klingt recht unmissverständlich danach, dass Helene und ihr Thomas, den sie im Dezember 2921 geheiratet haben soll, daran arbeiten, ihre Familie zu vergrößern. Bisher hat das Paar die gemeinsam Tochter Nala, die ebenfalls im Dezember 2021 zur Welt kam.

Wenn man nach Helenes Informationen geht, sind allerdings weder Name und Geschlecht ihres Kindes noch ihr Beziehungsstatus offiziell, weil sie sich so gut wie nie zu ihrem Privatleben äußert. Lediglich im Oktober 2021, nachdem die Nachricht ihrer Schwangerschaft geleakt wurde, meldete sie sich auf Instagram offiziell bei Fans und schrieb: „Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe und doch schaffen es die Medien immer wieder, darüber zu spekulieren, zu berichten, zu urteilen, fiktive Geschichten zu erfinden und Unwahrheiten zu streuen, die mich schon seit so vielen Jahren wütend und traurig zugleich machen. Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht. Was soll ich sagen, leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir es deutlich länger für uns geheim halten konnten, als die Medien berichten.“