Stars Henry Winkler: Er wollte schon immer Schauspieler werden

Henry Winkler - August 2024 - TIAH 6th Anniversary Soiree - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 16:00 Uhr

Henry Winkler findet, dass er der „lebende Beweis“ dafür sei, dass alles möglich sei.

Der 79-jährige Schauspieler ist der Meinung, dass Beharrlichkeit einer der Schlüssel zu seinen beruflichen Erfolgen als Schauspieler war.

Vor Studierenden der Georgetown University in Washington, D.C., erzählte Henry: „Ich bin in der West Side von New York City aufgewachsen und habe schon immer davon geträumt, ein Schauspieler zu sein. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin; ich weiß nicht, wie ich es mir eingeprägt habe.“ Winkler betonte dabei, dass er „dazu geboren“ sei, es „immer wieder zu versuchen“ und nicht aufzugeben. Der Star sagte: „Aber wenn Menschen dazu geboren sind, etwas zu tun, dann bin ich dazu geboren, es immer wieder zu versuchen.“ Der Star sei heute überzeugt davon, dass harte Arbeit und Entschlossenheit jeden zum Erfolg führen können. Der Schauspieler, der für seine Rolle als Arthur „Fonzie“ Fonzarelli in der erfolgreichen TV-Sitcom ‚Happy Days‘ bekannt ist, enthüllte: „Was ich heute sagen möchte, ist, dass alles möglich ist. Denn ich bin der lebende Beweis.“