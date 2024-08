Zeitlos, groß und bunt Here comes the sun: Das sind die Sonnenbrillen-Trends 2024

Ausgeschmückte Rahmen wie dieser liegen 2024 voll im Trend. (paf/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 18:12 Uhr

Sonnenbrillen sind an Sommertagen ein Muss. Sie schützen die Augen nicht nur vor der grellen Sonne, sondern sorgen auch für den perfekten Look. Die aktuellen Trends halten für jeden Style etwas bereit.

Sonnenbrillen verbinden Fashion mit Funktion. Große und bunte Modelle dominieren dieses Jahr die Trends, aber auch ein zeitloses Gestell weiß zu begeistern.

Je größer, desto besser

Understated oder over the top? In diesem Jahr ist die Antwort eindeutig. Je mehr die Sonnenbrille ins Auge sticht, desto besser. Die Rahmen funkeln, die Gestelle fallen durch Form, Größe oder Farbe auf. Fashion-Influencerin Caro Daur (29) macht es auf einem Bootsausflug genau richtig. Ihre schwarze Cat-Eye-Sonnenbrille mit übergroßem Rand setzt ein klares Statement: Bloß nicht auffallen war gestern.

Sanft getönte Scheiben

Nicht nur der Körper bekommt im Sommer Farbe ab, auch bei den Brillengläsern darf es gerne bunt werden. Insbesondere zarte Pastelltöne liegen voll im Trend. Mode-Influencerin Leonie Hanne (35) wappnet sich mit ihrer Sonnenbrille in Hellrosa und einem pinken Bucket Hat für einen Tag in der Sommerhitze. Beide Accessoires passen farblich perfekt zu ihrem Hemd, das sie offen über einem weißen Bikini-Oberteil trägt. Der Strand-Look wird mit den hellen Shorts und einer geflochtenen Strandtasche mit Pastell-Details komplett.

Es geht hoch hinaus

Jennifer Lopez ist für ihre Vorliebe für große Sonnenbrillen bekannt. Gerne greift sie für den Schutz vor der Sonne zu Piloten-Brillen. Damit macht die Pop-Sängerin dieses Jahr nichts falsch, denn der Klassiker aller Sonnenbrillen steht auch in diesem Sommer hoch im Kurs. Zu Presseterminen für den Science-Fiction-Film "Atlas" trug die Schauspielerin (55) ein dunkelbraunes Gestell mit Schildpattmuster. Mit seiner Farbe fügt es sich perfekt in ihr Outfit ein, das sich aus verschiedenen Brauntönen zusammensetzt.