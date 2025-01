"Sie hat mich umgehauen" Herzogin Meghan: Ihre Freundin Mindy Kaling schwärmt vom Netflix-Dreh

Mindy Kaling (l.) und Herzogin Meghan kennen sich seit Jahren. Die dreifache Mutter ist eine der Gäste, die Meghan in ihrer neuen Netflix-Serie begrüßt. (ae/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 12:20 Uhr

Im Trailer zur Netflix-Serie "With Love, Meghan" taucht auch Schauspielerin Mindy Kaling auf. Wie es zu der Zusammenarbeit kam und was sie bei den Dreharbeiten umhaute, hat die Freundin der Herzogin nun bei den Golden Globes verraten.

"The Office"-Star Mindy Kaling (45) ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine enge Freundin von Herzogin Meghan (43). Sie wird in der neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" zu sehen sein, die am 15. Januar auf Netflix erscheint. Am Rande der Golden Globes am 5. Januar gab sie ein paar Einblicke in die gemeinsamen Dreharbeiten.

"Das klingt perfekt"

Auf dem roten Teppich schwärmte Kaling in mehreren Interviews von der Serie und der Zusammenarbeit mit der Herzogin von Sussex. Gegenüber "Deadline" erzählte sie etwa, wie die Ehefrau von Prinz Harry (40) sie für ihren Auftritt anfragte: "Wissen Sie, ich war gerade in Mutterschaftsurlaub und Meghan hat mir eine SMS geschickt und gefragt: 'Hey, willst du in meiner Show mitmachen und nach Montecito kommen und dich von mir bekochen lassen?'" Sie habe daraufhin gedacht: "Ja! Das klingt perfekt, das würde ich gerne machen." Da sie gerade erst ihr drittes Kind bekommen hatte, habe sie sich gerne umsorgen lassen. "Und deshalb ist es einfach schön, wenn jemand anderes für mich kocht. Und ich sagte: 'Ich komme nach Montecito und lasse dich für mich kochen und gehe in deinen Garten.' Und das haben wir gemacht", erklärte sie gegenüber "E!". Zudem wisse man bei Meghan, "dass das Essen gut sein wird".

Die Kochkünste ihrer berühmten Freundin fielen dann wohl auch so exquisit wie erwartet aus: "Sie hat mich, wenig überraschend, umgehauen", lobte Mindy Kaling bei "Deadline" überschwänglich. Meghans Rezepte seien "einfach sehr zugänglich". "Sie hat einen Garten von Grund auf angelegt, was ich nie könnte, und Hühner. Sie würden wahrscheinlich alle sterben, wenn ich versuchen würde, Hühner zu halten."

Harry soll ebenfalls ein "ziemlich guter Koch" sein

Auf die Frage, ob Prinz Harry ähnliche Küchenfertigkeiten habe wie seine Frau, verriet Kaling noch: "Harry war da, aber er hat nicht für mich gekocht. Aber ich habe gehört, dass er eigentlich ein ziemlich guter Koch ist. Er kennt sich in der Küche aus."

Das Herzogspaar hat nach seiner Abkehr vom britischen Königshaus im Jahr 2020 einen millionenschweren Deal mit Netflix geschossen. 2022 schlug ihre sechsteilige Serie "Harry & Meghan" hohen Wellen, zuletzt erschien Anfang Dezember Prinz Harrys fünfteilige Doku über den Polosport.

In der achtteiligen Reihe "With Love, Megan" wird die Herzogin ihre persönlichen Lifestyle-Tipps rund ums Kochen, Gastgeben und Gärtnern geben und einige Gäste begrüßen. Mit Mindy Kaling ist sie schon seit Jahren befreundet, 2022 nahm diese auch in einer Folge ihres Podcasts "Archetypes" auf. Harry und Meghan fungieren mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions als ausführende Produzenten der neuen Serie, in die Meghan am 2. Januar einen ersten Einblick auf ihrem neuen Instagram-Account gab.