Stars Herzogin Meghan: Netflix-Serie wegen Waldbränden verschoben

Meghan Markle Duchess of Sussex at Invictus Games Sept 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 09:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry hat Konsequenzen aus der Feuerkatastrophe in ihrer Heimat gezogen.

Herzogin Meghan hat den Start ihrer neuen Netflix-Serie aufgrund der Feuerkatastrophe in Los Angeles verschoben.

Eigentlich sollte ‚With Love, Meghan‘ am Mittwoch (15. Januar) auf der Streaming-Plattform erscheinen. Doch auf den Wunsch der 43-Jährigen hin wurde der Veröffentlichungstermin auf den 4. März verschoben. Grund dafür sind die verheerenden Großbrände in Kalifornien.

In einem Statement erklärte die Frau von Prinz Harry: „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind.“

Netflix‘ Partnerseite Tudum wiederum ließ verlauten: „Auf Wunsch von Meghan, Herzogin von Sussex, und mit der vollen Unterstützung von Netflix wurde die Veröffentlichung der Serie – eine herzliche Hommage an die Schönheit Südkaliforniens – aufgrund der anhaltenden Verwüstung durch die Waldbrände in Los Angeles von dem zuvor angekündigten Januar-Premierendatum auf den 4. März verschoben.“

Zuvor wurde berichtet, dass Meghan und Harry ihr Haus für Freunde geöffnet haben, die vor den Waldbränden fliehen mussten. Laut ‚People‘ haben die Royals ihre 14 Millionen Dollar teure Villa in Montecito Freunden und Angehörigen als Zufluchtsort angeboten. Das Paar wohnt rund 145 Kilometer nördlich des betroffenen Gebiets.