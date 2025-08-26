Stars Herzogin Meghan: Prinz Harry sagte zuerst ‚Ich liebe dich‘

Prince Harry And Meghan - Colombia - 17 08 24 - Eric Charbonneau - Archewell Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 18:00 Uhr

Herzogin Meghan verrät, dass Prinz Harry der Erste war, der 'Ich liebe dich' gesagt hat.

Meghan, Herzogin von Sussex, erzählt, dass Prinz Harry in den frühen Tagen ihrer Beziehung der Erste war, der „Ich liebe dich“ gesagt hat.

In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie ‚With Love, Meghan‘ teilt die 44-jährige Ex-Schauspielerin neue Details über ihr Familienleben mit Ehemann Prinz Harry (40) und den beiden Kindern Archie und lilibet. In der dritten Episode der neuen Staffel spricht sie darüber mit dem ‚Queer Eye‘-Moderator Tan France (42).

Tan fragte Meghan, wann sie gewusst habe, dass sie in Harry verliebt sei. Meghan antwortete: „Ja, das war bei unserem dritten Date.“ Sie bezog sich damit auf eine einwöchige Safari-Reise, die das Paar 2016 nach Botswana unternahm. Sie fügte hinzu: „Wir haben uns in Botswana getroffen und fünf Tage zusammen gezeltet. Da lernt man sich wirklich kennen, wenn man in einem kleinen Zelt zusammen ist und denkt: Was ist das da draußen? Das ist ein Elefant. Sind wir sicher? Ja, ihr seid sicher. OK.“ Auf die Frage, wer zuerst die Worte „Ich liebe dich“ gesagt habe, antwortete Meghan: „Er hat es mir gesagt.“ Daraufhin neckte Tan sie, dass sie erröte, und meinte, er würde die Fragerei an dieser Stelle beenden.

Die Serie, die am Dienstag (26. August) auf Netflix gestartet ist, gewährt auch Einblicke in das Privatleben der Sussexes. Meghan erzählte etwa von Harrys 40. Geburtstag im September 2024, den er bei einem Charity-Tennisturnier verbrachte. Die Veranstaltung ehrte ihre enge Freundin Kelly McKee Zajfen und deren verstorbenen Sohn George. Meghan sagte, sie habe für alle personalisierte Baseballkappen anfertigen lassen: „Ich habe Baseballkappen für alle gemacht, auf denen ‚PH40‘ stand, zu Ehren von Harrys Geburtstag.“