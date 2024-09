In Summerland Herzogin Meghan: Überraschungsauftritt in einer Buchhandlung

Herzogin Meghan hat selbst schon ein Kinderbuch veröffentlicht und unterstützte nun einen lokalen Buchladen. (ae/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 06:28 Uhr

Im kalifornischen Summerland hat eine neue Buchhandlung eröffnet - und das mit ganz besonderen Gästen. Neben Talk-Legende Oprah Winfrey war auch Herzogin Meghan anwesend, wie eine Instagramstory verraten hat.

Herzogin Meghan (43) hat zusammen mit Talkmasterin Oprah Winfrey (70) einen Überraschungsauftritt in einer Buchhandlung nahe ihrer Villen in Montecito, Kalifornien, hingelegt. Die beiden berühmten Frauen kamen zur Eröffnung der Buchhandlung "Godmothers" in Summerland, um die Autorengemeinschaft von Santa Barbara zu würdigen. Dabei betrat die Ehefrau von Prinz Harry (39) auch die Bühne, um eine Rede zu halten.

Meghan im Businesslook

Herzogin Meghan trug für die Veranstaltung einen ärmellosen, marineblauen Smoking-Overall von Club Monaco, ihre Haare hatte sie zum Pferdeschwanz gebunden. Sie vervollständigte das Ensemble mit einem schlichten Paar Diamantohrringe. Auf einem Foto, das die Autorin Laura Lynne Jackson in ihrer Instagramstory geteilt hat, sieht man die Herzogin von Sussex auf der Bühne des Buchladens stehen und in ein Mikrofon sprechen. Jackson betitelte das Foto mit den Worten: "Der lichtdurchfluteteste Abend aller Redner…" Wie die Story zeigte, waren auch die Autorin Shaka Senghor, die Astrologin Jennifer Freed und die Mitbegründerinnen des neuen Buchladens, Jennifer Rudolph Walsh und Victoria Jackson, anwesend.

Meghans Ehemann Prinz Harry war zwar offenbar nicht vor Ort, aber durch seine Memoiren "Reserve" aus dem Jahr 2023 vertreten, das unter der Rubrik "Heimatautoren" ausgelegt wurde. Die Ausstellung enthielt auch einige Titel anderer berühmter lokaler Autoren, darunter auch Meghans Kinderbuch "The Bench". "Wir feiern die Autoren unserer Heimatstädte, als wären sie unsere Helden, denn für uns sind sie das", sagte Jennifer Rudolph Walsh, wie "People" berichtete.

Arbeit an neuer Lifestyle-Marke

Prinz Harry und Herzogin Meghan traten 2020 als arbeitende Royals der britischen Königsfamilie zurück und zogen zunächst nach Kanada, dann in die USA. Seitdem leben sie in Montecito – in der Nachbarschaft von Oprah Winfrey. Dieser gaben sie ein im März 2021 ausgestrahltes TV-Interview, in dem sie mit den Royals abrechneten. Auch danach berichteten sie in Interviews und einer Netflix-Doku über ihre Erlebnisse hinter den Palastmauern.

Die 43-Jährige steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Einführung ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard". Diese soll Ende des Jahres an den Start gehen. In der Markenanmeldung heißt es laut "People", dass die Lifestyle-Marke eine breite Produktpalette vertreiben möchte – von Tafelgeschirr und Küchentextilien bis hin zu Leckereien wie Gelees, Konfitüren, Marmeladen und Brotaufstrichen.