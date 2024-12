Stars Herzogin von Sussex: Arbeit an ihrer Lifestyle-Marke und neuer Netflix-Show

Meghan, Duchess of Sussex attends the Children's Hospital Los Angeles Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 16:00 Uhr

Meghan, die herzogin von sussex, soll sich aktuell Berichten zufolge auf die Einführung ihrer Lifestyle-Marke und ihrer neuen Netflix-Show im neuen Jahr vorbereiten.

Die ehemalige ,Suits‘-Schauspielerin hatte das Branding für ihr neues Unternehmen American Riviera Orchard bereits im März veröffentlicht, hat bisher jedoch noch keine weiteren Produkte zum Verkauf freigegeben.

Ein neuer Bericht deutet jetzt darauf hin, dass Meghan Anfang 2025 in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, um das Unternehmen zu gründen. Dies wird ungefähr zur gleichen Zeit passieren wie die Veröffentlichung von Meghans Show für Netflix, die sich auf „Kochen, Gartenarbeit und Unterhaltung“ konzentriert. Ein Insider verriet in einem Interview mit der Kolumne ,PageSix‘ der ,New York Post‘: „Was Meghans Stille betrifft, so arbeitete sie im Hintergrund an ihren unternehmerischen Bemühungen … Sowohl das Netflix-Projekt als auch ihre Marke werden im neuen Jahr im gleichen Zeitrahmen veröffentlicht werden.“ Der Insider fügte hinzu: „Es wird insbesondere für Meghan ein gutes Jahr sein, sie hat den Großteil des Jahres damit verbracht, hinter den Kulissen zu arbeiten, um in den ersten Monaten des Jahres 2025 ein Projekt starten zu können.“ Eine Anmeldung der Marke hatte zuvor ergeben, dass American Riviera Orchard Haushaltswaren anbieten wird, darunter Produkte wie Gelees, Marmeladen und Brotaufstriche sowie Besteck, Tischwäsche und Trinkgeschirr.