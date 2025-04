Stars Meghan Trainor: Das ist ihr absoluter Traumjob

Bang Showbiz | 13.04.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin will in der Jury einer US-Castingshow sitzen.

Meghan Trainor möchte Jurorin bei ‚American Idol‘ werden.

Die 31-jährige Popsängerin träumt von einem Job, der es ihr ermöglicht, abends zurück zu ihren Kindern Riley (4) und Barry (22 Monate) zu kommen, die sie mit ihrem Ehemann Daryl Sabara hat. Daher sei eine Jury-Tätigkeit bei der US-Castingshow perfekt für sie. Gegenüber dem ‚Parade‘-Magazin verriet Meghan: „Es ist mein Traumjob. Mein Traum ist es, zur Arbeit zu fahren, etwas Musikalisches zu machen und dann nach Hause zu fahren, wisst ihr?“

Das derzeitige Juroren-Team besteht aus Luke Bryan, Lionel Richie sowie der ehemaligen ‚American Idol‘-Gewinnerin Carrie Underwood, die Katy Perry in der 23. Staffel ersetzt hat. Meghan ist der Meinung, dass es „Sinn“ gemacht hat, dass die ‚Before He Cheats‘-Sängerin in die Jury aufgenommen wurde. „Ich dachte: ‚Wenn es schon jemand bekommt, hoffe ich, dass es sie ist.‘ Ich dachte, ‚Klar.‘ Also war ich nicht völlig enttäuscht, dass ich es nicht bekommen habe“, offenbarte sie.

Die ‚All About That Bass‘-Interpretin wurde in der letzten Staffel eingeladen, die Top 12 zu betreuen. „Bei jedem Interview, das ich führte, sagte ich: ‚Mein Traumjob ist American Idol. Ich hoffe, sie wählen mich!'“, erzählte sie.

Meghan räumte ein: „Ich weiß einfach, wie sehr ich es liebe. Ich werde viel zu leidenschaftlich und ich werde viel zu involviert. Ich liebe diese Menschen einfach und ich denke, sie sind Superhelden, die so mutig sind.“ Die Chartstürmerin hat Erfahrung mit Castingshows: 2023 saß sie bereits in der Jury von ‚Australian Idol‘. Nun will sie den Sprung in das amerikanische Format schaffen. „Also ja, das ist ein großer Traumjob. Ich werde es irgendwann tun. Vielleicht in meinen 40ern“, kündigte sie an.