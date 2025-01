Ed Sheeran, Robbie Williams und mehr Highlights im neuen Musikjahr: Diese Stars gehen 2025 auf Tour

SpotOn News | 07.01.2025, 15:31 Uhr

Ob internationale Popstars, Rock-Größen oder deutsche Berühmtheiten: Diese Musikerinnen und Musiker haben für 2025 Konzerte hierzulande angekündigt.

Wer seine Lieblingskünstlerinnen und -künstler 2025 live erleben möchte, sollte seinen Kalender zücken. Während Oasis für ihre Reunion-Tour bisher keine Europa-Termine außerhalb von Großbritannien und Irland angekündigt haben, machen andere Stars in Deutschland Halt. Ob Rock, Pop, Rap oder Schlager: Das sind einige Highlights im Tour-Jahr.

Tokio Hotel

Tokio Hotel sind 2025 live zu erleben. Die Band um Bill und Tom Kaulitz (35) werden ihre Songs von März bis April 2025 bei 19 Konzerten in Europa zum Besten geben. Sieben davon finden in Deutschland statt. Tokio Hotel besuchen Ludwigsburg (4.3.), Frankfurt (6.3.), Köln (7.3.), Leipzig (21.3.), Hannover (22.3.), Berlin (27.3.) und Hamburg (28.3.). Zudem ist am 15. August das Konzert "Durch den Monsun 20 Jahre – The Big Anniversary Show" in der Parkbühne Wulheide in Berlin geplant.

Maluma

Im März 2025 wird es mit dem kolumbianischen Sänger Maluma (30) auch in Deutschland "pretty" und "dirty". Der Latin-Star tourt mit seinem "+Pretty +Dirty"-Programm durch Europa und spielt in zwei deutschen Städten. Am 25. März macht er in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen Halt, am 27. März geht es weiter in die Münchener Olympiahalle.

Roland Kaiser

Schlager-Fans werden bei seinen Auftritten auf ihre Kosten kommen. Roland Kaiser (72) hat eine große Arena- sowie Open-Air-Tournee 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Am 16. August 2025 soll in der Waldbühne Berlin der große Abschluss der Open-Air-Saison gefeiert werden. Neben seinen vier "Kaisermania"-Shows in Dresden am 25. und 26. Juli sowie am 8. und 9. August wird er zuvor auf seiner Arena-Tour unter anderem in Hannover (26. und 27. April), Frankfurt (3. und 4. Mai), Hamburg (9. und 10. Mai) oder Berlin (14. und 15. Mai) auftreten. Zu seinen Open Airs im Sommer gehören Shows in Erfurt (12.7.) oder Magdeburg (1.8.).

Billie Eilish

Billie Eilish (23) wird im Frühjahr nach Deutschland kommen. Die zweifach mit einem Oscar ausgezeichnete Sängerin verkündete im vergangenen April die Termine für ihre "Hit me hard and soft"-Tour. Angesetzt sind die Konzert-Termine für Deutschland und Österreich für Mai und Juni 2025. Als erste Station steht Hannover am 2. Mai 2025 auf dem Plan, es folgt eine Show in Berlin am 9. Mai 2025 sowie zwei Konzerte in Köln am 29. und 30. Mai 2025. In Wien gibt Billie Eilish am 6. Juni 2025 ein Konzert.

Revolverheld

Seit Ende 2004 musizieren Frontmann Johannes Strate (44) und Co. als Revolverheld. Das 20-jährige Jubiläum wird die Erfolgsgruppe 2025 gebührend feiern. Ab Mai sind Open-Air-Konzerte in ganz Deutschland geplant, darunter Shows in Gelsenkirchen (24.5.), München (9.7.) und Schwerin (22.8.). Im Herbst geht es weiter auf Tour mit Stopps unter anderem in Hannover (20.11.), Hamburg (21.11.), Frankfurt (27.11.) oder Berlin (6.12.). Ab 2026 will die Band pausieren – Ende offen.

Linkin Park

Linkin Park verlängern nach ihrem Comeback ihre Welttournee: Die US-Band kündigte über 50 Termine für 2025 an. Hierzulande wird die Nu-Metal-Gruppe viermal Halt machen. Nachdem sie im vergangenen September für eine Show Hamburg besuchten, kehren sie im Juni 2025 nach Deutschland zurück. Das erste Konzert findet am 16. Juni in Hannover in der Heinz-von-Heiden-Arena statt. Am 18. Juni geben sie ihre Songs im Berliner Olympiastadion zum Besten. Fans aus Düsseldorf müssen sich bis zum 1. Juli gedulden. Dann spielen Mike Shinoda (47) und Co. in der Merkur Spiel-Arena. Zum Abschluss zieht es die Formation am 8. Juli und 9. Juli in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt.

Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars werden bei drei Open-Air-Konzerten hierzulande live zu erleben sein. Die Open-Air-Shows der US-Alternative-Rock-Band finden am 27. Juni 2025 auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle (Saale), am 28. Juni auf der Loreley Freilichtbühne in Sankt Goarshausen und am 29. Juni im Sparkassenpark in Mönchengladbach statt.

Robbie Williams

Robbie Williams (50) feiert 2025 nicht nur die Premiere seines Biopics "Better Man". Im Sommer geht es weiter mit Live-Konzerten. Der Auftakt seiner Europa-Konzerte wird am 31. Mai in Edinburgh sein, das Ende ist bisher für den 2. Oktober in Athen geplant. In Deutschland wird es Auftritte in vielen Großstädten geben: Am 25. Juni gastiert der Sänger in Gelsenkirchen, am 30. Juni in Hannover, am 9. Juli in Leipzig, am 21. und 22. Juli in Berlin, am 26. Juli in München und am 10. August in Frankfurt.

Lionel Richie

"Hello", "All Night Long", "Say You, Say Me" oder "We Are The World": US-Soulsänger Lionel Richie (75) wird diese Hits sicherlich mitbringen, wenn er 2025 in Deutschland Halt macht. Auf seiner "Say Hello To The Hits"-Tour wird er am 22. Juni in Köln auftreten, anschließend folgen Termine am 24. Juni in Oberhausen, am 29. Juni in Hamburg, am 3. Juli in Berlin, am 9. Juli in München und am 13. Juli in Stuttgart.

No Angels

Die No Angels kehren nächsten Sommer wieder auf die deutschen Bühnen zurück. Die deutsche Girlgroup geht auf "Still In Love With You – Summer 2025"-Tour, die sie stetig mit Terminen erweitert hat. Unter anderem macht die erfolgreiche Band am 7. Juni 2025 beim Kulturzelt im hessischen Wolfhagen Halt. Es folgt ein Auftritt auf dem Rainbow Festival im Köln am 28. Juni. Weiter geht es unter anderem am 6. Juli in Breisach am Rhein, am 12. Juli in Braunschweig, am 18. Juli in Tuttlingen oder in Regensburg am 23. Juli auf dem Piazza Open Air.

Damiano David

Damiano David (25) geht erstmals als Solo-Künstler auf Welttournee. Im September 2024 hatte der Frontmann der italienischen Band Måneskin sein Solo-Projekt vorgestellt und seine erste Single veröffentlicht. Im Dezember kündigte er eine Tournee mit rund 30 Terminen rund um den Globus an. Auch nach Deutschland kommt der Musiker: Am 13. September tritt er in der Uber-Arena in Berlin auf, am 17. September im Palladium in Köln.

Ed Sheeran

Ein weiterer britischer Superstar wird Deutschland beehren: Ed Sheeran (33) kommt 2025 wieder nach Deutschland. In dem Jahr geht seine Mathematics Tour zu Ende. Die Konzert-Termine in Deutschland hat er nach einer ersten Ankündigung von drei Shows noch einmal erweitert. Halt machen wird er in Stuttgart (28. und 29. Juni, MHPArena), Hamburg (4., 5. und 6. Juli, Volksparkstadion) und Düsseldorf (5. , 6. und 7. September, Merkur Spiel-Arena).

Katy Perry

Katy Perry (40) wird im Rahmen ihrer "The Lifetimes Tour" auch in Europa auftreten. In Deutschland wird der Popstar in zwei Städten spielen. Die US-Sängerin gastiert am 21. Oktober in der Berliner Uber Arena und am 23. Oktober in der Lanxess Arena in Köln. Für Katy Perry ist es ihre erste Tour seit sieben Jahren. Zuletzt war die Sängerin von 2017 bis 2018 im Rahmen ihrer "Witness"-Tour für Konzerte in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Ozeanien unterwegs.

Apache 207

Der deutsche Rapper Apache 207 (27) geht wieder auf Tour. Nach seiner Arena-Tour 2024 folgt im kommenden Jahr die bisher "umfangreichste und längste Tour" des Musikers, die ihn wieder durch Arenen und nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führen wird. Das letzte Konzert soll dann am 14. Februar 2026 in Hamburg sein. Zuvor geht es 2025 unter anderem nach Dortmund (21., 22. und 23. November 2025), Leipzig (26. und 27. November), Oberhausen (4., 5. und 6. Dezember) oder München (16., 18. und 19. Dezember).

Scorpions

Zwar keine ganze Tour, dafür ein besonderes Konzert steht bei den Scorpions 2025 an. Mit "Scorpions & Friends – 60th Anniversary – Coming Home" wird die 1965 gegründete Band am 5. Juli ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover zelebrieren. Die deutsche Hard-Rock-Band wird in der Heinz von Heiden Arena als Special Guest unter anderem den "legendären" Alice Cooper und seine Band begrüßen.