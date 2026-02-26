Stars Hilary Duff blickt auf Fehde mit ‚Nemesis‘ Lindsay Lohan zurück

Hilary Duff - How I Met Your Father - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie damals absichtlich bei der 'Freaky Friday'-Premiere auftauchte.

Hilary Duff gibt zu, dass sie die Filmpremiere ihrer „Kindheits-Nemesis“ Lindsay Lohan absichtlich gecrasht hat.

Die beiden Schauspielerinnen lieferten sich Anfang der 2000er-Jahre eine berüchtigte Fehde. Nun sprach Hilary über die damaligen Eskapaden und schob ihrem ‚Cinderella Story‘-Co-Star Chad Michael Murray die Schuld daran zu, dass sie 2003 auf dem roten Teppich der ‚Freaky Friday‘-Premiere auftauchte – schließlich spielte er ebenfalls in der Komödie mit.

Auf die Frage, ob sie die Premiere „absichtlich“ gestürmt habe, gestand Hilary im Podcast ‚Call Her Daddy‘: „Ich denke, absolut ja. Ich war ein Teenager … Aber Chad Michael Murray hat mich auch eingeladen. Warum sollte er … Ich will nichts Neues lostreten, aber er meinte: ‚Du solltest mit mir kommen.‘ Und ich dachte: ‚Mhm. Wahrscheinlich sollte ich das.'“ Damals sei sie kaum sechzehn Jahre alt gewesen.

Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin war wenig überrascht, dass Lindsay später im selben Jahr bei der Premiere ihres eigenen Films ‚Im Dutzend billiger‘ auftauchte. Sie lachte: „Das war meine Kindheitsfehde, meine Kindheits-Nemesis. Ich bin sicher, mein Pressesprecher hätte gesagt: ‚Was zum Teufel machst du da?‘ Aber jetzt, so viele Jahre später – wen interessiert’s? Es spielt keine Rolle.“

Die beiden Stars legten ihren Streit vor einigen Jahren bei einem Drink in einem Nachtclub bei. „Lindsay kam einmal in einem Club auf mich zu und fragte: ‚Sind wir gut?‘ Und ich sagte: ‚Wir sind gut.‘ Sie meinte: ‚Lass uns einen Shot trinken.‘ Ich so: ‚Okay.‘ Es war großartig“, schwärmte Hilary.

Die 38-Jährige glaubt, dass das Drama zwischen ihr und Lindsay aus ihren sich überschneidenden Beziehungen mit dem 2022 verstorbenen Aaron Carter entstand. „Hier fing das alles an. Es gab kein Social Media, um zu sehen, wer mit wem zusammen war. Man musste sich auf Hörensagen verlassen – und dann waren Leute sauer auf dich“, erzählte sie.