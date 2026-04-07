Film Der ‚The Legend of Zelda‘-Film beginnt Dreharbeiten in legendärer ‚Der Herr der Ringe‘-Landschaft

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - SEP 22 - Official Twitter (c) Nintendo BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 11:00 Uhr

Der 'The Legend of Zelda'-Film beginnt Dreharbeiten in legendärer 'Der Herr der Ringe'-Landschaft.

‚The Legend of Zelda‘ kommt auf die große Leinwand.

Die mit Spannung erwartete Filmproduktion wird an einem Ort gedreht, der bereits fest in der Geschichte von Fantasy-Filmen verankert ist. Die Produktion hat offiziell in Otago, Neuseeland begonnen, genauer gesagt in der atemberaubenden Region Glenorchy, die Fans der ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie sofort wiedererkennen. Hoch aufragende Berge, weite Täler und unberührte Natur machten diese Gegend zum perfekten Schauplatz für das Mittelerde von Peter Jackson. Nun wird sie in Hyrule verwandelt. Für viele mag Glenorchy wie ein ruhiger, abgelegener Teil Neuseelands wirken. Für Fantasy-Fans jedoch ist es heiliger Boden. Szenen aus Lothlórien, Isengard und dem Nebelgebirge wurden alle in dieser Region gedreht, was ihr einen fast mythischen Status verleiht. Zeldas Welt hier zum Leben zu erwecken wirkt wie eine natürliche Weiterentwicklung, denn ein legendäres Franchise nutzt die Magie eines anderen.

Der Film von Wes Ball soll aktuellen Berichten zufolge im März 2027 erscheinen und wird damit im selben Blockbuster-Zeitfenster wie ‚Sonic the Hedgehog 4‘ liegen. Details zur Handlung werden noch streng geheim gehalten, doch die Vorfreude wächst bereits, auch dank der Besetzung der beiden Hauptrollen. In einer mutigen Entscheidung haben Sony und Nintendo auf aufstrebende Talente statt etablierter Stars gesetzt. Benjamin Ainsworth übernimmt die Rolle von Link, ihm gegenüber spielt Bo Bragason Prinzessin Zelda.

Zuvor wurde bekannt, dass der Film in „möglichst enger Zusammenarbeit“ mit dem Nintendo-Game-Director Shigeru Miyamoto entsteht. Der Vorsitzende der Sony Motion Pictures Group, Tom Rothman, betonte, das Unternehmen werde das „wahre Genie“ Miyamotos würdigen. Gegenüber ‚Deadline‘ sagte er: „Der Film wird in engstmöglicher Zusammenarbeit mit Shigeru Miyamoto entwickelt und produziert. Er ist ein echtes Genie in dieser Welt, und es ist wirklich seine starke Vision, die das Projekt antreibt. Er hat es erschaffen und versteht es vollkommen. […] Große IP-Filme werden weiterhin groß bleiben. ‚The Legend of Zelda‘ wird riesig für uns. Enorm.“