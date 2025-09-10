Stars Hilary Duff: Doku-Serie über Musik-Comeback

Hilary Duff - PR image - One Use - credit MADELYN DEUTCH - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin bereitet sich darauf vor, neue Musik zu veröffentlichen - passend dazu erscheint eine Doku.

Hilary Duff wird in einer intimen Doku-Serie über ihre Rückkehr zur Musik zu sehen sein.

Die 37-jährige Popsängerin hat im Vorfeld ihres mit Spannung erwarteten Comebacks bei Atlantic Records unterschrieben. Die Serie wird die Höhen und Tiefen von Hilarys langersehnter Rückkehr beleuchten.

Demnach erzählt die Doku-Serie von ihrer „lange erwarteten musikalischen Rückkehr und persönlichen Reise und bietet einen unverfälschten Einblick in Hilarys Welt. Indem sie die Höhen, Tiefen und alles dazwischen aufgreift, begleiten die Fans sie hautnah, während sie Familie und Kindererziehung, das Aufnehmen neuer Songs, Proben für Live-Shows und die Vorbereitung auf ihren ersten Bühnenauftritt seit über einem Jahrzehnt unter einen Hut bringt.“

Das Projekt wird von Sam Wrench inszeniert und als ausführender Produzent betreut. Der Regisseur hat bereits ‚Taylor Swift: The Eras Tour‘ und ‚A Nonsense Christmas‘ mit Sabrina Carpenter realisiert. Sams neue Doku-Serie wird stilisierte Interviews, Performances und Videomaterial aus Hilarys persönlichem Archiv beinhalten.

Die ‚Lizzie McGuire‘-Darstellerin hat seit ‚Breathe In. Breathe Out.‘ aus dem Jahr 2015 kein Album mehr veröffentlicht, deutete jedoch im August an, dass sie ein musikalisches Comeback plant. Neben einigen Throwback-Fotos von ihrer Pressetour zu ‚Metamorphosis‘, ihrem Album von 2003, schrieb sie auf Instagram: „Offensichtlich musste ich im Internet kramen, um Bilder aus dieser Zeit zu finden, da ich mir nicht sicher bin, ob es damals überhaupt schon Handykameras gab. Leider sind jedoch alle meine Frisuren SEHR gut dokumentiert. Ich weiß, dass diese Zeitmarke eine riesige Veränderung für mich war.“

Doch der Popstar schwelgte nicht nur in Erinnerungen. Abschließend erklärte Hilary: „Gestern jährte sich ‚Metamorphosis‘ zum 22. Mal… Auch wenn das für mich inzwischen ferne Erinnerungen sind: Danke, dass ihr damals so für mich da wart. Fortsetzung folgt…“