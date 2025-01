Entspannter Spaziergang in New York City Hochschwangere Jennifer Lawrence setzt auf Bequemlichkeit

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence in New York City. (ili/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 16:16 Uhr

Die hochschwangere Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence zeigt sich in New York City mit einem lässig-eleganten Look und trendigen Sneakern. Die Geburt dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die hochschwangere Jennifer Lawrence (34) genießt aktuell entspannte Tage mit Ehemann Cooke Maroney (40) in New York City. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die winterliche Metropole zeigte die Oscarpreisträgerin, dass sie auch mit Babybauch stilbewusst unterwegs ist.

Für den Ausflug wählte die "Hunger Games"-Darstellerin einen gemütlichen, aber dennoch durchdachten Look: Über einem marineblau-weiß karierten Hemd trug sie einen kuscheligen braunen Mantel, der ihre wachsende Babykugel gekonnt in Szene setzte. Eine weite buttergelbe Hose und ein cremefarbener Schal mit lila Stickerei rundete das Outfit ab.

Teure Sneaker als Style-Statement

Besonderes Augenmerk verdienen ihre Schuhe: Wie "Mail Online" berichtet, entschied sich Lawrence für ein Paar angesagter "Rich Mom"-Sneaker von New Balance. Das weiße Modell mit jadegrünen Details ist eine Kollaboration mit der New Yorker Modemarke Aimé Leon Dore aus dem Jahr 2023. Auf Wiederverkaufsplattformen werden die begehrten Sneaker mittlerweile für über 300 Dollar (umgerechnet etwa 290 Euro) gehandelt.

Die werdende Mutter verzichtete auf Make-up und trug ihr langes, blondes Haar zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. Eine Designer-Sonnenbrille schützte ihre Augen vor der Wintersonne. Ihr deutlich größerer Ehemann Maroney wählte einen sportlichen Look aus marineblauer Windjacke und schwarzer Trainingshose, dazu trug er Sneaker von Vans.

Zweites Kind für das Paar

Im vergangenen Oktober hatte Lawrence ihre zweite Schwangerschaft dem US-Magazin "Vogue" bestätigt. Am Tag zuvor hatten Paparazzi Fotos der Schauspielerin bei einem Restaurantbesuch veröffentlicht, auf denen sich der Babybauch deutlich abzeichnete.

Mit Ehemann Maroney hat sie bereits den zweijährigen Sohn Cy. In einem "Vogue"-Interview aus dem Jahr 2022 schwärmte Lawrence von den Freuden der Mutterschaft. Die Geburt ihres Sohnes habe sich angefühlt "als würde mein ganzes Leben von vorne beginnen". Sie ergänzte: "Ich habe nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt. Ich habe mich auch in alle Babys auf der ganzen Welt verliebt. Neugeborene sind einfach so unglaublich."

Die preisgekrönte Schauspielerin und der Kunsthändler hatten im Oktober 2019 in einer glamourösen Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport, Rhode Island, geheiratet. Unter den 150 Gästen befanden sich zahlreiche Prominente wie Adele, Amy Schumer, Cameron Diaz und Kris Jenner.