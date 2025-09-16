Stars Hollywood-Ikone Robert Redford mit 89 Jahren gestorben

Robert Redford filming Three Days of the Condor; circa 1970 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 18:00 Uhr

Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der Hollywood-Schauspieler und Oscar-prämierte Filmemacher – berühmt für Filme wie ‚Butch Cassidy and the Sundance Kid‘ und ‚All The President’s Men‘ – verstarb am Dienstagmorgen (16. September). Redfords Vertreterin Cindi Berger sagte in einer Erklärung: „Robert Redford ist am 16. September 2025 in seinem Zuhause in Sundance in den Bergen von Utah – dem Ort, den er liebte, umgeben von den Menschen, die er liebte – verstorben. Er wird sehr vermisst werden. Die Familie bittet um Privatsphäre.“

Bekannt für sein gutes Aussehen stieg Redford in den 1960er-Jahren zum Star auf. Seine Berühmtheit erreichte ihren Höhepunkt in den 1970er-Jahren – mit Rollen in Klassikern wie ‚Der Clou‘, ‚So wie wir waren‘ und ‚Der Kandidat‘. Am bekanntesten war er vielleicht für seine Rolle als Sundance Kid an der Seite von Paul Newman als Butch Cassidy im Western von 1969. Das Duo entwickelte eine berühmte Leinwandpartnerschaft und wurde gute Freunde.

Neben seiner Schauspielerei war Redford ein erfolgreicher Regisseur und erhielt 1980 den Oscar als Bester Regisseur für ‚Eine ganz normale Familie‘, der auch den Preis für den Besten Film gewann. Er half zudem, das jährliche Sundance Film Festival in Utah zu etablieren – benannt nach seiner Figur in ‚Butch Cassidy and the Sundance Kid‘ – das sich zum Ziel gesetzt hat, aufstrebende Filmemacher ins Rampenlicht zu rücken. Das Festival startete Karrieren von angesehenen Regisseuren wie Quentin Tarantino und Darren Aronofsky.

Redfords Filmkarriere setzte sich in den 1990er- und 2000er-Jahren mit Rollen in ‚Ein unmoralisches Angebot‘, ‚Das letzte U-Boot‘ und ‚Spy Game – Der finale Countdown‘ fort. Die Film-Ikone – die während ihrer Karriere zwei Golden Globes gewann – hatte ihren letzten Filmauftritt im Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Endgame‘ im Jahr 2019. Redford trat auch ungenannt 2023 in der HBO-Serie ‚White House Plumbers‘ als seine Figur Bob Woodward aus ‚Die Unbestechlichen‘ auf.

Redford heiratete 1958 Lola Van Wagenen, und das Paar hatte vier Kinder, bevor es sich später scheiden ließ. Redfords ältester Sohn Scott starb, als er nur wenige Monate alt war, während sein anderer Sohn James 2020 im Alter von 58 Jahren an Krebs verstarb. Der Star hinterlässt seine zweite Ehefrau Sibylle Szaggars – die er 2009 heiratete – sowie seine Töchter Shauna und Amy.