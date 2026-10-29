Stars Hollywood-Star Barbara Barrie stirbt mit 95 Jahren nach ‚medizinisch assistiertem‘ Tod

Hollywood Sign - JULY 2023 - California - Los Angeles - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 10:00 Uhr

Die preisgekrönte Schauspielerin, bekannt aus 'Breaking Away', 'Company' und 'Barney Miller', blickte auf eine mehr als sechs Jahrzehnte umspannende Karriere zurück. Für ihre Leistungen wurde sie für einen Oscar, einen Emmy und einen Tony nominiert.

US-Schauspielerin Barbara Barrie ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Nach einer unheilbaren Krebsdiagnose entschied sie sich für einen medizinisch assistierten Tod. Das bestätigte ihre Tochter Jane Harnick gegenüber der ‚New York Times‘. Während ihrer mehr als sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere wurde Barrie unter anderem für einen Oscar, einen Emmy und einen Tony nominiert und gewann bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis als beste Darstellerin. Die in Chicago geborene Darstellerin war vor allem durch ihre Rollen in ‚Breaking Away‘, ‚One Potato, Two Potato‘ und Stephen Sondheims Broadway-Musical ‚Company‘ bekannt.

In Hollywood und im US-Fernsehen wurde Barrie zu einem vertrauten Gesicht. Häufig verkörperte sie willensstarke Mütter und Großmütter, während sie gleichzeitig eine umfangreiche Theaterkarriere verfolgte. Besonders in Erinnerung blieb ihr Film ‚One Potato, Two Potato‘ aus dem Jahr 1964, der sich mit Rassismus in den USA auseinandersetzte.

Barrie erinnerte sich gegenüber der ‚New York Times‘ an den Tag der Veröffentlichung: „Es war ein seltsamer, unheimlicher Tag, als dieser Anruf in Flint einging. Es war genau derselbe Tag, an dem in Alabama Polizeihunde und Wasserwerfer eingesetzt wurden. Ich bin keine Aktivistin, aber es war ein unheimlicher Zufall.“ In dem Film spielte sie eine geschiedene weiße Frau, die einen Schwarzen heiratet. Als ihr Ex-Mann das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter beantragt und dabei ihre neue Ehe als Begründung anführt, beginnt ein erbitterter Sorgerechtsstreit. Für ihre Darstellung erhielt Barrie 1964 in Cannes den Preis als beste Darstellerin. Der Film wurde später für sein Drehbuch für einen Oscar nominiert.

Ihre berufliche Laufbahn hatte Barrie am Theater begonnen. 1955 gab sie ihr Broadway-Debüt in ‚The Wooden Dish‘. Ein Jahr später war sie in dem Hollywood-Drama ‚Giganten‘ mit Elizabeth Taylor, Rock Hudson und James Dean zu sehen. Anschließend etablierte sie sich als angesehene Broadway-Darstellerin. In der Uraufführung von Stephen Sondheims Musical ‚Company‘ spielte sie 1970 Sarah an der Seite von Elaine Stritch und George Coe. Obwohl ihre Figur keine eigene Gesangsnummer hatte, wirkte Barrie in der Dokumentation über die Aufnahme des ursprünglichen Broadway-Cast-Albums mit. Für ihre Leistung erhielt sie eine Tony-Nominierung.

Einem breiteren Hollywood-Publikum wurde Barrie 1979 durch die Tragikomödie ‚Breaking Away‘ bekannt. Darin spielte sie Evelyn Stohler, die Mutter des jungen Radrennfahrers Dave Stohler. Die Rolle brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin ein. Für die anschließende Fernsehfassung schlüpfte sie erneut in dieselbe Rolle und erhielt 1981 eine Emmy-Nominierung.

Im weiteren Verlauf ihrer Karriere blieb Barrie vor allem für ihre durchsetzungsstarken, zugleich liebevollen Familienfiguren bekannt. In der Komödie ‚Private Benjamin‘ spielte sie 1980 die Mutter von Goldie Hawns Figur, später verkörperte sie in ‚Judy Berlin‘ die Mutter von Edie Falcos Figur. Auch im Fernsehen war sie regelmäßig zu sehen: In der NBC-Sitcom ‚Suddenly Susan‘ spielte sie die Großmutter von Brooke Shields‘ Figur, in der übernatürlichen Comedy-Dramaserie ‚Dead Like Me‘ die Großmutter von Ellen Muths Figur.