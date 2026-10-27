Stars ‚McMillan Wife‘-Star Susan Saint James im Alter von 80 Jahren gestorben

Actress Susan Saint James in New York 1988 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 19:00 Uhr

Die amerikanische Schauspielerin Susan Saint James ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die Emmy-Preisträgerin, die vor allem durch ihre Rollen in den Fernsehserien ‚McMillan Wife‘ und ‚Kate Allie‘ bekannt wurde, erlag am Montag, dem 26. Oktober 2026, einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung. Ihre Familie bestätigte den Tod in einer Erklärung gegenüber ‚People‘.

In der Mitteilung würdigten die Angehörigen Saint James als außergewöhnlich warmherzigen und großzügigen Menschen. Sie habe anderen ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt, die ihr stets wichtiger gewesen seien als Geld oder materieller Besitz. Besonders Menschen, die Ermutigung oder Unterstützung benötigten, hätten ihr am Herzen gelegen.

Ihre Kinder habe sie dazu erzogen, freundlich zu sein, auf andere Menschen zu achten und sich Zeit für persönliche Begegnungen zu nehmen. „Für sie gab es keine Fremden“, erklärte die Familie. Jeder Mensch, mit dem sie sprach, habe das Gefühl bekommen, in diesem Moment ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu besitzen. Das habe für Vorstandskollegen ebenso gegolten wie für Verkäuferinnen in Geschäften, mit denen sie häufig lange Gespräche geführt habe.

Besonders eindrücklich erinnerte die Familie an Saint James‘ Umgang mit dem Tod ihres jüngsten Sohnes Teddy. Der 14-Jährige kam am 28. November 2004 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Nur wenige Wochen später hielt die Schauspielerin seine Trauerrede und richtete dabei persönliche Worte an ihren Ehemann und ihre anderen Kinder. Selbst während der schwersten Zeit ihres Lebens habe sie versucht, ihren Angehörigen Trost und Kraft zu geben. Wenige Tage nach dem Unglück sprach sie zudem mit dem Journalisten Tim Russert, um sich öffentlich bei den Menschen zu bedanken, die der Familie ihre Anteilnahme ausgesprochen hatten.

Die Familie betonte, dass Saint James ihre positive Einstellung und ihre Fürsorge auch nach diesem Schicksalsschlag bewahrt habe. Sie hinterlässt ihren Ehemann Dick Ebersol, ihre Kinder Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol und Willie Ebersol, sieben Enkelkinder, ihre Schwester Mary Mercedes Dewey sowie ihren Assistenzhund Lola.

Nach Bekanntwerden ihres Todes würdigten zahlreiche Wegbegleiter und Fans die Schauspielerin. Besonders häufig wurde dabei an ihre Rolle als Kate McArdle in der Sitcom ‚Kate Allie‘ erinnert, in der sie an der Seite von Jane Curtin zu sehen war. Curtin spielte Allison „Allie“ Lowell, mit der Kate nach dem Scheitern ihrer jeweiligen Ehen zusammenlebte. Der Dramatiker Peter Zachari schrieb auf ‚Instagram‘, dass ihn die Nachricht von Saint James‘ Tod sehr traurig mache. Erst kürzlich habe er sich erneut einige Folgen von ‚Kate Allie‘ angesehen und dabei festgestellt, wie besonders die Serie gewesen sei. Die in New York gedrehte Sitcom habe sich durch ihre authentische Atmosphäre und ihren unaufdringlichen Humor ausgezeichnet. Saint James sei dabei stets „unglaublich charmant und auf ganz mühelose Weise komisch“ gewesen. Sie werde sehr fehlen.

Auch zahlreiche Zuschauer erinnerten sich an ihre früheren Rollen. Ein Fan schrieb auf ‚Facebook‘, Saint James habe mit großer Natürlichkeit und Leichtigkeit gespielt. Besonders ihre Zusammenarbeit mit Rock Hudson in ‚McMillan Wife‘ sei unvergessen geblieben.Ein weiterer Nutzer würdigte die Schauspielerin auf ‚X‘ als wundervollen Menschen und sprach ihrer Familie sein Mitgefühl aus. Er äußerte die Hoffnung, dass sie nun im Himmel wieder mit ihrem verstorbenen Sohn vereint sei.

Susan Saint James wurde am 14. August 1946 als Susan Jane Miller in Los Angeles geboren und wuchs in Rockford im US-Bundesstaat Illinois auf. Ihre Mutter Constance arbeitete als Lehrerin, während ihr Vater Charles bei ‚Mitchell Camera‘ beschäftigt war, einem Unternehmen, das Filmkameras herstellte.

Schon als Teenager begann Saint James als Model zu arbeiten. Sie war sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Frankreich tätig, bevor sie im Alter von 20 Jahren nach Kalifornien zog. Dort erhielt sie einen Siebenjahresvertrag bei ‚Universal Studios‘ und begann, sich eine Karriere als Schauspielerin aufzubauen. Eine ihrer ersten Filmrollen spielte sie 1968 in der Familienkomödie ‚Where Angels Go, Trouble Follows‘, in der sie als Rosabelle zu sehen war. Im selben Jahr übernahm sie die Rolle der Peggy Maxwell in der NBC-Serie ‚The Name of the Game‘. Diese Darstellung brachte ihr bereits 1969 einen Emmy Award ein und machte sie einem größeren Fernsehpublikum bekannt. Der frühe Erfolg legte den Grundstein für eine Karriere, in der Saint James über viele Jahre zu den beliebtesten Gesichtern des amerikanischen Fernsehens gehörte.