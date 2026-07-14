Film ‚The Hunt for Gollum‘-Star Anya Taylor-Joy hat die ‚Herr der Ringe‘-Bücher nicht gelesen

Anya Taylor-Joy - July 2026 - Getty Images - Lucky Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin übernimmt im neuen 'Herr der Ringe'-Film die Rolle der Elbin Seren, hat die Fantasy-Romane von J.R.R. Tolkien jedoch nie gelesen.

Anya Taylor-Joy hat die ‚Herr der Ringe‘-Bücher bisher noch nicht gelesen.

Die Schauspielerin wird im kommenden Film ‚Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum‘ die Elbin Seren spielen. Sie verriet jedoch, dass sie die Fantasy-Romane von J.R.R. Tolkien bislang nicht gelesen habe – wegen einer „falschen Vorstellung“, die sie als Kind entwickelt hatte. Bei der Premiere ihrer neuen Apple-TV-Serie ‚Lucky‘ am Montag (13. Juli) sagte Taylor-Joy gegenüber ‚Variety‘: „Ich werde die Bücher jetzt tatsächlich lesen. Als Kind hatte ich die falsche Vorstellung, dass man entweder ein ‚Harry Potter‘-Fan oder ein ‚Herr der Ringe‘-Fan sein kann. Das hat mir niemand gesagt. Ich habe mir das einfach selbst ausgedacht.“ Während der Corona-Zeit habe sie dann alle ‚Herr der Ringe‘-Filme gesehen – „und festgestellt, dass man beides lieben kann“. Die 30-Jährige betonte: „Und das sollte man auch.“

Taylor-Joys Besetzung für ‚The Hunt for Gollum‘ – in dem unter anderem die ‚Herr der Ringe‘-Stars Andy Serkis und Elijah Wood zurückkehren und mit Jamie Dornan sowie Kate Winslet auch neue Gesichter zum Franchise stoßen – wurde vergangenen Monat bekannt gegeben. Die ‚Das Damengambit‘-Darstellerin hofft, dass die neue Rolle ihre Karriere prägen wird. „Es macht so viel Spaß. Wenn auf meinem Grabstein einmal ‚Tödliche Elbin‘ stehen kann, dann habe ich auf diesem Planeten etwas richtig gemacht. Ich freue mich riesig“, erzählte sie.

Vor Kurzem verriet Taylor-Joy, dass sie sich wegen des Films ‚Free Willy – Ruf der Freiheit‘ aus dem Jahr 1993 dazu entschlossen hatte, Schauspielerin zu werden. Der Film erzählt die Geschichte eines Waisenjungen und seiner Freundschaft mit einem in Gefangenschaft lebenden Orca. Ihr Wunsch war es damals, selbst einmal auf einem Wal zu reiten. Auf die Frage, welchen Beruf sie ergriffen hätte, wenn sie keine Schauspielerin geworden wäre, erklärte Anya gegenüber ‚Extra‘: „Ich wollte unbedingt einen Beruf ausüben, den ich mir selbst ausgedacht hatte – nämlich Großtierbiologin. Ich wollte unbedingt mit Tigern und Orcas arbeiten und brauchte einen Job, der diese beiden Tiere irgendwie miteinander verbindet.“ Vermutlich würde sie heute als Reisejournalistin oder im Naturschutz arbeiten, wenn es mit der Schauspielkarriere nicht geklappt hätte.