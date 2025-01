Prinz soll Kerze anzünden Holocaust-Gedenktag: Kate besucht zusammen mit William Zeremonie

Prinzessin Kate vor wenigen Tagen während eines Besuchs des Royal Marsden Hospital. (wue/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 18:15 Uhr

Am 27. Januar erinnert die Welt an die Opfer des Holocaust. Am 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung werden auch Prinz William und Prinzessin Kate an einer Zeremonie teilnehmen.

Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährt sich am 27. Januar zum 80. Mal. Aus diesem Anlass ist nicht nur König Charles III. (76) nach Polen gereist. Am heutigen Holocaust-Gedenktag, an dem auf der ganzen Welt der Opfer gedacht wird, wird es auch eine Zeremonie in London geben. An dieser wird Charles' älterer Sohn und Thronfolger Prinz William (42) teilnehmen.

Kurzfristige Zusage von Prinzessin Kate

Der Palast hat der "Daily Mail" zufolge nun auch kurzfristig bestätigt, dass Prinzessin Kate (43) ihren Ehemann begleiten wird. Die Teilnahme Williams war bereits zuvor bekannt gemacht worden. Um 20 Uhr deutscher Zeit soll es laut des Holocaust Memorial Day Trust eine besondere Gedenkveranstaltung mit Überlebenden und Prominenten geben, die sogar von der britischen BBC übertragen wird.

Auch der britische Premier Keir Starmer (62) plane der Tageszeitung zufolge an der Veranstaltung teilzunehmen. Es werde erwartet, dass sowohl Starmer als auch William vor Ort sprechen. Der Prinz soll demnach zudem eine Kerze anzünden. Es ist nicht bekannt, ob Prinzessin Kate ebenfalls eine aktive Rolle während der Gedenkfeier übernehmen könnte.

Prinzessin Kate hatte im vergangenen Jahr aufgrund einer diagnostizierten Krebserkrankung und ihrer anschließenden Behandlung nur sporadisch offizielle Termine wahrgenommen. Kürzlich konnte sie verkünden, dass ihr Krebs in Remission ist. Im Rahmen eines Besuchs des Royal Marsden Hospital in London, in dem sie selbst behandelt worden war, erklärte Kate: "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung."