Sky enthüllt seine Top Ten „House of the Dragon“ und mehr: Die erfolgreichsten Serien des Jahres

Matt Smith als Daemon Targaryen in "House of the Dragon". (dam/jmk/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 10:13 Uhr

Was war die beliebteste Serie im Heimkino und Streaming? Sky hat diese Frage für 2024 beantwortet: "House of the Dragon" führt klar die Top Ten an - doch welche Formate können sich hinter dem Prequel von "Game of Thrones" einreihen?

Das Jahr 2024 war ein gutes für Serienfans. Zahlreiche Neuheiten eroberten die Bildschirme, beliebte Formate wurden mit neuen Staffeln fortgesetzt. Sky hat nun die erfolgreichsten Serien auf dem Sender und seinem Streamingdienst Wow vorgestellt. Auch die besten Filme finden in den Top Ten des Jahres 2024 Einzug.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, führt die zweite Staffel der Serie "House of the Dragon" (seit 2022) ihren Erfolg fort: Die Geschichte rund um den Machtkampf des Hauses Targaryen schafft es auf den ersten Platz. Die zehnteilige Serie "The Day of the Jackal" (seit 2024) folgt auf Platz zwei. Eine zweite Staffel der Thrillerserie mit Eddie Redmayne (42) in der Hauptrolle wurde bereits bestätigt. Bei "The Day of the Jackal" handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth (86), der bereits 1973 mit Edward Fox (87) und 1997 mit Bruce Willis (69) in den Hauptrollen des professionellen Auftragsmörders verfilmt wurde.

Die sechste Staffel von "The Rookie" (seit 2018) konnte die Serienfans in diesem Jahr ebenfalls überzeugen – die Polizeiserie mit Nathan Fillion (53) in der Hauptrolle belegt in dem Beliebtheitsranking den dritten Platz. Dahinter reiht sich die vierte Staffel der fünffach Emmy prämierten Thrillerserie "True Detective" (seit 2014) ein. Und der Erfolg spricht für sich: "True Detective" wurde bereits um eine fünfte Staffel verlängert. Nachdem die Kinofilme "Dune" (2021) und "Dune: Part Two" (2024) weltweit die Science-Fiction-Fans begeisterte, knüpft die Serie zum Kult-Epos an den Hype an. "Dune: Prophecy" (seit 2024) findet sich auf dem fünften Platz wieder.

Diese Realityshow schafft es ins Ranking

Mit "The Penguin" (seit 2024) kehrte Colin Farrell (48) in die Rolle des legendären Gegenspielers von Batman zurück, die er schon 2022 im Kinofilm "The Batman" innehatte – und schafft es damit auf den sechsten Platz. Mit der dritten Staffel von "Diese Ochsenknechts" (seit 2022) auf Platz sieben ist auch das Reality-Fernsehen im Ranking vertreten. Eine neue Staffel rund um Natascha Ochsenknecht (60) und ihre prominente Familie wird bereits produziert. Der Ableger "Unser Hof – mit Cheyenne und Nino" mit der Ochsenknecht-Tochter und ihrem Mann schafft es indes nicht in die Top Ten.

Die achte Staffel der Dramaserie "‌S.W.A.T." (seit 2017) landet auf dem achten Platz. Mit der 13. Staffel rankt "Blue Bloods – Crime Scene New York" (seit 2010) auf dem neunten Platz. Das Schlusslicht bildet die sechsteilige Miniserie "The Tattooist of Auschwitz" (2024). Die Sky Original Serie beruht auf den Erlebnissen des Holocaust-Überlebenden Lale Sokolov (1916-2006) und ist inspiriert von dem gleichnamigen Bestseller von Heather Morris (71) aus dem Jahr 2018.

Kinofilme von 2023 sind auch zu Hause beliebt

Mit "The Beekeeper" (2024), "Meg 2: Die Tiefe" (2023) und "The Expendables 4" (2023) dominiert Hauptdarsteller Jason Statham (57) gleich die ersten drei Plätze im Ranking der beliebtesten Filme. Erst danach folgt der biografische Historienfilm "Oppenheimer" (2023) von Christopher Nolan (54), der im vergangenen Jahr große Erfolge im Kino feierte und insgesamt sieben Oscars abräumte. Bei Sky und Wow schaffte er es 2024 auf den vierten Platz, gefolgt von "Aquaman: Lost Kingdom" (2023) mit Jason Momoa (45) und Patrick Wilson (51) in den Hauptrollen.

Video News

Der Film "Barbie" war 2023 der erfolgreichste Kinofilm des Jahres und gewann auch das "Barbenheimer"-Duell gegen "Oppenheimer. Im TV und Stream landet der Streifen von Greta Gerwig (41) jedoch nur auf Rang sechs. Dahinter platziert sich "Kandahar" (2023) mit Gerard Butler (55). Auf Platz acht liegt "Die drei Musketiere: D'Artagnan"(2023). Rang neun geht an "Mission: Impossible – Dead Reckoning" (2023). Der Actionfilm ist der siebte Teil der "Mission: Impossible"-Reihe mit Tom Cruise (62) in der Hauptrolle. Der letzte Platz geht an "Asterix und Obelix im Reich der Mitte" (2023).