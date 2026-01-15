Stars Howard Carpendale in Sorge wegen Ehefrau Donnice

15.01.2026

Der Schlagerkünstler enthüllt, dass seine Frau ohne ihn nicht "zurechtkommen" würde.

Howard Carpendale hat Angst, vor seiner Frau zu sterben.

Der Schlagerstar wurde am Mittwoch (14. Januar) 80 Jahre alt. Obwohl er noch immer unglaublich fit ist und weiter auf der Bühne auftritt, stimmte ihn der Meilenstein nachdenklich. „Da kann man nicht mehr von ‚mittendrin‘ reden“, offenbarte der Sänger im Gespräch mit ‚Bild‘.

Besonders eine Sache bereitet ihm große Sorgen: Er will seine Frau Donnice Pierce nicht „alleine zurücklassen“. Carpendale gestand: „Ich kann sie nicht alleine lassen. Das geht nicht. Sie kommt ohne mich nicht zurecht. Das wäre eine Katastrophe.“ Die 79-Jährige wolle mit ihm nicht über den Tod reden. „Ich darf das Thema Sterben überhaupt nicht erwähnen“, schilderte er. „Entweder sagt sie dann einfach: Das dauert noch ewig, oder sie schüttelt bloß den Kopf.“

Carpendale ist es jedoch wichtig, keine ungesagten Worte zu hinterlassen. Deshalb nahm er sich vor, an seinem 80. Geburtstag ein offenes Gespräch mit seiner Familie zu führen. „Ich möchte, dass jeder ein Gefühl dafür hat, was sie mir bedeuten. Und dass sie mir immer zur Seite gestanden sind. In allem. Wir sind keine einfache Familie, das gebe ich zu. Aber wenn wir uns brauchen, sind wir immer füreinander da“, stellte der ‚Hello Again‘-Interpret klar.

Mit Donnice ist er seit 1983 liiert, 2018 gab sich das Paar das Jawort. Auch mit 80 Jahren hat der Entertainer noch Großes vor: Zusammen mit seiner Frau will er die Welt erkunden. „Es gibt Länder, die wir noch sehen möchten“, verriet er. „Singapur, Australien, vielleicht auch mal China.“ Damit das möglich ist, investiert Carpendale viel in seine körperliche Gesundheit, trainiert täglich. „Wenn du zwei Tage pausierst, sind die Schmerzen wieder da. Man muss dranbleiben“, erklärte er.