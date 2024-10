"Let´s Do It Again, Again!" Howard Carpendale verkündet Abschiedstournee zum 80. Geburtstag

Howard Carpendale, hier auf der Bühne in Berlin in diesem Jahr, hat seinen Abschied von großen Hallen-Tourneen bekannt gegeben. (lau/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 19:47 Uhr

Howard Carpendale setzt seine "Let´s Do It Again!"-Tour 2026 fort. Die neu angekündigte Konzertreihe markiert zugleich die Abschiedstournee des beliebten Sängers.

Schlager-Star Howard Carpendale (78) hat für seine Fans eine traurige und zugleich erfreuliche Nachricht im Gepäck. Auf Instagram hat Carpendale bekannt gegeben, seine im Frühjahr 2024 begonnene "Let´s Do It Again!"-Tournee fortzusetzen. Doch es gibt auch einen Haken: Die nun angekündigte Tour "Let´s Do It Again, Again!" markiert auch gleichzeitig die Abschiedstournee des beliebten Sängers. Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag möchte Carpendale ein wenig kürzertreten.

Video News

Howard Carpendale: "Und jetzt nicht traurig werden"

In einem persönlichen Video auf Instagram gewährt Carpendale Einblick in seine Gefühlswelt. "Die 'Let´s Do It Again!'-Tournee, die ist nicht zu Ende, die geht jetzt weiter, und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freue", beginnt der heute 78-Jährige seine Ausführungen. Die zurückliegenden Konzerterlebnisse seien für ihn "wirklich was Besonderes", weswegen er sich auch entschieden hätte, dass die Tour weitergeht.

"Und jetzt nicht traurig werden", führt Carpendale dann weiter aus, "aber es wird meine letzte große Arena-Tournee". Einen endgültigen Abschied von der Bühne bedeutet das jedoch nicht. Vielmehr habe sich Carpendale entschlossen, im Alter von dann 80 Jahren sei es an der Zeit, "zumindest Tourneen in dieser Form, wo wir reisen und 20 Hallen hintereinander spielen" nicht mehr zu absolvieren.

Die Tour-Daten

Auch stimmt er Fans auf "ein paar Änderungen" an seinem "Let´s Do It Again!"-Programm ein, bemerkt im gleichen Atemzug jedoch auch: "Dieses Programm kann ich nicht toppen."

Carpendales Abschiedstournee beginnt am 12. März 2026 in Riesa, und führt ihn im Anschluss über unter anderem Köln, München, Leipzig und Berlin nach Hamburg, wo am 18. April das große Finale steigt. Der Vorverkauf startet am 18. Oktober, teilt der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment mit. Seinen 80. Geburtstag feiert der in Südafrika geborene Sänger am 14. Januar 2026.