Film Hugh Jackman: Muskelaufbau für Film fiel ihm schwer

Bang Showbiz | 31.05.2024, 10:00 Uhr

Hugh Jackman fand es schwer, wieder Masse aufzubauen, um Wolverine zu spielen.

Der 55-jährige Schauspieler nimmt seine Rolle als ikonischer ‚X-Men‘-Superheld – den er zuletzt 2017 in ‚Logan‘ spielte – an der Seite von Ryan Reynolds im Crossover-Blockbuster ‚Deadpool and Wolverine‘ wieder ein. Er gab nun aber zu, dass ihm bei der Rückkehr zu der Figur das Essen am schwierigsten fiel, weil er von Natur aus dünn sei, für die Rolle aber fit sein musste.

Im Gespräch mit Ryan für das ‚People‘-Magazin sagte er: „Das Schwierigste war das Essen. Ich muss viel essen. Für mich, für meinen Körpertyp, bin ich von Natur aus dünn. Die Masse zu bekommen, das ist das Schwierigste. Das ist der Teil, der mir Kopfzerbrechen bereitet.“ Sein Freund stimmte zu: „Ja, die fünf, sechs Mahlzeiten am Tag, was für manche Leute großartig klingt. Ich bin mir sicher, dass sie sagen: ‚Nun, das klingt großartig.‘ Aber es ist nicht die Art von Essen, die man wirklich unbedingt genießen würde.“

Ryan war aber dennoch erstaunt über die Hingabe seines Freundes an die körperlichen Aspekte der Rolle und gab zu, dass er eine neue Wertschätzung für Hughs tänzerischen Hintergrund bekam, als er den ‚Greatest Showman‘-Schauspieler in Aktion sah. Er sagte: „Allein die schiere Unerbittlichkeit, mit der du dich Stunts und Choreografien verschrieben hast. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie unschätzbar wertvoll ein Hintergrund in Gesang und Tanz ist, wenn man einen Actionfilm dreht. Du triffst in diesen Kampfszenen mit Geschwindigkeit und Selbstvertrauen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Es ist egal, ob du 25, 35, 45 oder 55 bist. Es war ein Blitz. Dir dabei zuzusehen, wie du etwas machst, das wie eine Klinik für Stuntarbeit aussieht, war eines der beeindruckendsten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe.“

Hugh lobte wiederum die Arbeit, die er mit Stuntkoordinator Brian Smrz geleistet hatte, der Tanztraining eingeführt hatte, um sich auf Actionsequenzen vorzubereiten, und er freute sich, dass es sich ausgezahlt hatte. Er sagte: „Als ich darauf zurückkam, hat es wirklich Spaß gemacht und ich war begeistert. Mein Körper war am Anfang ein wenig wund, aber ich war begeistert, dass mein Körper immer noch reagierte. Und ich habe gemerkt, wie gut es für das Gehirn ist.“