Stars Hugh Jackmans Ex Deborra-Lee Furness ist nach Scheidung wieder bereit zum Daten

Deborra-Lee Furness at Power Lunch For Women - Avalon - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 09:00 Uhr

Die Ex-Frau des Hollywood-Stars blickt nach der Scheidung wieder nach vorne.

Deborra-Lee Furness wird Berichten zufolge ermutigt, „wieder mit dem Daten anzufangen“.

Die 69-jährige Schauspielerin – deren Scheidung von Hollywood-Star Hugh Jackman vergangenen Monat offiziell wurde – soll offen dafür sein, sich erneut zu verlieben. Gleichzeitig wolle sie sich Zeit mit einer neuen Beziehung lassen und nichts überstürzen.

Ein Insider verriet gegenüber dem ‚Woman’s Day‘-Magazin: „Deb beginnt endlich zu heilen und darüber zu sprechen, was sie sich in Zukunft für ihr Leben wünscht. Sie hat ein unglaubliches Unterstützungsnetzwerk, das in jeder Phase für sie da war und ihr hilft, ihr Leben neu zu ordnen. Und sie wird ermutigt, wieder zu daten.“ Zwar soll Deborra-Lee bereits Angebote von einigen „fantastischen Männern“ bekommen haben, doch sie lasse sich nicht so leicht auf neue Liebschaften ein. „Sie weiß genau, was sie zu bieten hat“, ergänzte der Insider.

Deborra-Lee und Hugh trennten sich im September 2023 nach 27 Jahren Ehe. Den Scheidungsantrag reichte sie jedoch erst im Mai ein. Vor wenigen Wochen wurde die Scheidung von einem Richter rechtskräftig gemacht. Laut dem ‚People‘-Magazin zeigen Online-Gerichtsunterlagen des Supreme Court von Suffolk County (New York), dass das Scheidungsurteil am 12. Juni eingereicht und am 23. Juni online gestellt wurde.

Das Ex-Paar lernte sich 1995 am Set der australischen TV-Serie ‚Correlli‘ kennen und heiratete am 11. April 1996. Im Jahr 2000 adoptierten die Stars Sohn Oscar (24) und 2005 Tochter Ava (19). Im September 2023 verkündeten die Schauspieler ihre Trennung. „Unsere Familie war und wird immer unsere höchste Priorität sein“, erklärten sie in einem gemeinsamen Statement gegenüber ‚People‘. „Wir sind dankbar, dass wir fast drei Jahrzehnte als Ehepaar in einer wunderbaren, liebevollen Ehe teilen durften.“