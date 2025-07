Stars Hulk Hogans Tod medizinisch untersucht

Hulk Hogan on WWE Raw debut on Netflix - WWE - January 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 09:00 Uhr

Die Polizei in Florida hat eine medizinische Untersuchung im Zusammenhang mit dem Tod von Hulk Hogan eingeleitet.

Die Wrestling-Ikone, mit bürgerlichem Namen Terry Bollea, starb am Donnerstagmorgen (24. Juli) in einem Krankenhaus in Florida, nachdem Sanitäter zu seinem Haus gerufen worden waren und über eine Stunde lang versucht hatten, sein Leben zu retten. Nun hat die Polizei bestätigt, dass kein Fremdverschulden vermutet wird, aber der Vorfall im Rahmen eines „standardmäßigen Verfahrens“ überprüft werde.

Während einer Pressekonferenz am Donnerstag (24. Juli) erklärte Major Nate Burnside vom Clearwater Police Department: „Das Clearwater Police Department führt eine medizinische Untersuchung durch, was in solchen Fällen Standard ist. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände im Zusammenhang mit diesem Einsatz.“ Er ergänzte weitere Details zum Notruf: „Kurz vor 10 Uhr morgens reagierte das Clearwater Police Department auf einen medizinischen Notruf in einem Haus im 1000er-Block der El Dorado Avenue. Es wurde festgestellt, dass Terry Bollea, auch bekannt als Hulk Hogan, ein schwerwiegendes medizinisches Problem hatte.“ Das Personal leistete vor Ort zwar noch medizinische Hilfe und brachte Mr. Bollea ins Morton Plant Hospital – dort verstarb er jedoch um 11:17 Uhr Ortszeit.

Hogans Tod wurde kurz darauf in einer Mitteilung von WWE bestätigt: „WWE ist traurig, vom Tod des WWE Hall of Famers Hulk Hogan zu erfahren. Hogan war eine der bekanntesten Figuren der Popkultur und verhalf WWE in den 1980er-Jahren zu weltweiter Bekanntheit. WWE spricht Hogans Familie, Freunden und Fans ihr Beileid aus.“

Berichten zufolge war Hogan gesundheitlich angeschlagen, seit er im Juni nach einer Halswirbelsäulenoperation an Komplikationen litt. Sein Ex-Manager und langjähriger Freund Jimmy Hart hatte berichtet, dass der Wrestling-Star nicht mehr sprechen konnte und für seine Genesung vom Bett im Morton Plant Hospital in sein Zuhause verlegt wurde. Im Februar 2023 war Hogan mit einem Gehstock zu sehen, und einen Monat zuvor hatte sein Wrestling-Kollege Kurt Angle (55) erklärt, Hogan habe nach einer Operation jegliches Gefühl in den Beinen verloren. In seiner Sendung ‚The Kurt Angle Show‘ sagte Kurt: „Er hatte keine Nerven mehr in seinem Unterkörper. Er kann seinen Unterkörper nicht spüren. Deshalb benutzt er einen Stock zum Gehen.“ Er fügte hinzu: „Ich dachte, er benutze den Stock wegen Rückenschmerzen. Aber er hat keine Schmerzen. Er spürt gar nichts.“ Hogans Sprecher wies die Behauptung damals zurück und sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Mit ihm ist alles in Ordnung. Hulk ist jemand mit viel Humor.“