Musik Hundert Klimmzüge: Bad Bunny feierte Super-Bowl-Anruf im Fitnessstudio

Bad Bunny - Caught Stealing NY Premiere - Dave Allocca - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper erfuhr von seiner Super-Bowl-Show während der Trainings und machte spontan hundert Klimmzüge.

Bad Bunny feierte die Nachricht, dass er die Halbzeitshow des Super Bowls 2026 headlinen wird, mit „100 Klimmzügen“.

Der 31-jährige Rapper und Singer-Songwriter, geboren als Benito Antonio Martínez Ocasio in Puerto Rico, befand sich gerade im Fitnessstudio, als er von Jay-Z den Anruf erhielt, dass er für die Show beim NFL-Finale in Kalifornien im kommenden Februar gebucht worden sei. Seine Begeisterung wirkte wie ein enormer Motivationsschub für sein Training. Im Gespräch mit Zane Lowe bei Apple Music 1 sagte er: „Es ist verrückt, weil ich mitten im Training war. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Anruf einfach hundert Klimmzüge gemacht habe. Ich brauchte kein Pre-Workout-Zeug oder sonst was. Es war etwas ganz Besonderes. Wirklich besonders.“ Der ‚Dikiti‘-Interpret versprach, seiner puertoricanischen Herkunft bei seinem Auftritt Tribut zu zollen. Er sagte: „Ich werde es genießen. Ich werde den Moment annehmen. Ich werde zeigen, was wir haben – unsere Musik, unsere Kultur. Ich gehe einfach auf die Bühne, um Spaß zu haben und den Moment zu leben. Ich bin sehr aufgeregt für meine Freunde, meine Familie. Puerto Rico, alle Latinos auf der ganzen Welt. Ich bin stolz auf meine Kultur. Ich bin aufgeregt wegen allem, nicht nur wegen mir, versteht ihr?“

Bad Bunny betonte, dass es nicht schwer war, die Nachricht geheim zu halten. Er erklärte: „Ich will nicht so tun, als wäre ich der coolste Typ. Wir sind daran gewöhnt. Wir lieben es, Menschen zu überraschen. Wir behalten immer alles für uns, halten es geheim, geben unser Bestes. Natürlich wollten auch die NFL, Apple Music und Roc Nation, dass es geheim bleibt.“ Umso schöner sei es gewesen, die Ankündigung am Wochenende zu machen. Er fügte hinzu: „Ich war so emotional, es fühlte sich an wie beim allerersten Mal, als ich einem Freund eines meiner Videos zeigte und seine Reaktion sah. Er war so begeistert. Wie gesagt, ich bin wirklich aufgeregt – aber es macht mich noch glücklicher, weil es nicht nur um mich geht, sondern für alle.“