Stars Ian Somerhalder wollte aus ‚The Vampire Diaries‘ aussteigen

Ian Somerhalder - SiriusXM studios December 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler enthüllt, dass er ursprünglich bereits nach Staffel drei aufhören wollte.

Ian Somerhalder wollte ‚The Vampire Diaries‘ nach der dritten Staffel verlassen.

Der Schauspieler war zwischen 2009 und 2017 als Damon Salvatore in der Teenie-Drama-Serie zu sehen. Doch Ian hat nun verraten, dass er nach Staffel drei zunehmend desillusioniert über die Entwicklung seiner Figur war.

In einem Auszug aus dem Buch ‚I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries‘, der mit ‚Variety‘ geteilt wurde, erklärte der 46-Jährige: „Ich war so unglücklich über die Entwicklung von Damon, dass ich eines Tages Julie [Plec, die Schöpferin der Serie] in ihrem Büro in Atlanta fast weinend gegenüber saß – tatsächlich standen mir die Tränen in den Augen – und darum bat, aus der Serie auszusteigen. Ich war so wütend darüber. Ich wollte aufhören. Denn ich sah, wohin das führen würde. Damon entwickelte sich in Richtung der typischen Love-Interest-Rolle.“

Ian befürchtete, dass Damon zu einer „kitschigen Figur“ gemacht würde, und wollte die Serie deshalb verlassen. Der Schauspieler berichtete: „Ich dachte: ‚Verdammt, ich bin Anfang dreißig, ich habe dank dieser Serie gerade viel Aufmerksamkeit, ich könnte mir sicher etwas richtig Cooles, Düsteres und Kantiges suchen.‘ Und ich dachte: ‚Die werden mich zu einer schnulzigen Figur machen.'“

Julie tat jedoch ihr Bestes, um Ians Ängste zu zerstreuen und ihn zu ermutigen, der Serie treu zu bleiben. Der Darsteller erzählte: „Julie meinte: ‚Du steigst nicht aus. Erstens bist du einer der Stars und Teil des schlagenden Herzens dieser Serie; zweitens hast du einen Sechs-Jahres-Vertrag unterschrieben, also wird das nicht passieren; und drittens: Mach dir keine Sorgen, es muss Schichten geben.'“

Der Serienstar hat Hollywood mittlerweile den Rücken gekehrt, um ein Leben als Farmer zu führen. Auf die Frage, ob er noch einmal ins Showbusiness zurückkehren werde, enthüllte Ian 2024 gegenüber ‚People‘: „Ich denke, das liegt im Rückspiegel.“