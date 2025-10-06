Musik ‚Ich habe alles erreicht‘: Sir Rod Stewart hat nichts mehr auf seiner Wunschliste

Rod Stewart - JUNE 2025 - Glastonbury Festival - Legends Slot BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 09:00 Uhr

Der legendäre Sänger hat keine großen Wünsche mehr.

Sir Rod Stewart hat laut eigener Aussage „alles erreicht“.

Der 80-jährige Sänger erklärte, dass nichts mehr auf seiner sogenannten Bucket List stehe und dass er nicht bei der Superbowl Halftime Show auftreten müsse, da sein Auftritt im ‚Legends Slot‘ beim diesjährigen Glastonbury Festival für ihn bereits der Höhepunkt war. Obwohl es für den ‚Maggie May‘-Sänger nichts mehr zu erreichen gibt, denkt er nicht daran, mit der Musik aufzuhören. Er sagte dem Magazin ‚PEOPLE‘: „Ich genieße immer noch, was ich tue. Ich liebe es. Man sieht es mir an, es steht mir ins Gesicht geschrieben. Ich liebe es absolut, aber alles muss irgendwann ein Ende haben.“ Er fuhr fort: „Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich bisher erreicht habe.“

Auf die Frage, ob er das große Halbzeitkonzert des Superbowls headlinen wolle, antwortete Rod: „Ich habe Glastonbury gespielt. Damit bin ich zufrieden.“ Und er betonte: „Es gibt keine Bucket List. Ich habe alles gemacht.“ Über seine kommenden Projekte verriet er: „Ich soll ein Country-Album machen, und ich bin gerade dabei, ein Album mit eigenen Songs aufzunehmen.“

Der Gründer von ‚Wolfie’s Whiskey‘ gab außerdem zu, dass sein geringerer Alkoholkonsum seine Gesangsstimme verbessert habe. Er erklärte: „Ich finde es jetzt einfacher, meine Stimme in guter Form zu halten. Und sie war heute Abend ausgezeichnet. Sie war im letzten Jahr insgesamt hervorragend, seit ich weniger trinke.“ Rod hatte im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Stimmproblemen zu kämpfen und verlor seine Stimme für neun Monate, nachdem er sich im Jahr 2000 einer Operation wegen Kehlkopfkrebs unterzogen hatte.