Fortsetzung des 90er-Kultfilms „Ich weiß, was du letzten Sommer…“-Sequel mit Freddie Prinze Jr.

Wir wissen, was Freddie Prinze Jr. nächsten Sommer tut. Bei Jennifer Love Hewitt ist die Lage noch nicht sicher. (smi/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 13:50 Uhr

Freddie Prinze Jr. soll für die späte Fortsetzung von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" unterschrieben haben. Eine weitere Darstellerin des Teenie-Horror-Hits von 1997 soll sich noch in Verhandlungen befinden.

Als im Februar 2023 bekannt wurde, dass "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" eine späte Fortsetzung bekommt, kursierten sofort zwei Namen von Stars des Originals von 1997. Freddie Prinze Jr. (48) und Jennifer Love Hewitt (45) waren im Gespräch für eine Rolle im neuen Teil der Horrorreihe. Zumindest bei einem der beiden hat "Deadline" nun Vollzug gemeldet. Laut dem gewöhnlich gut informierten Branchenmagazin hat Freddie Prinze Jr. bei der Neuauflage unterschrieben. Er wird erneut in die Rolle des Ray Bronson schlüpfen. Jennifer Love Hewitt soll sich nach Informationen von "Deadline" noch in Verhandlungen befinden.

Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt feierten 1997 mit "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ihren Durchbruch. An ihrer Seite spielten Prinzes spätere Gattin Sarah Michelle Gellar (47) und Ryan Phillippe mit. In dem Slasher verkörperten die vier Teenie-Idole eine Freundesclique, die einen Fischer überfahren und seine scheinbare Leiche ins Meer werfen. Aus Rache werden mehrere Menschen aus ihrem Umfeld gemeuchelt.

Drei Filme und eine Serie

Nach dem Erfolg des Teen-Horrors kam 1998 eine Fortsetzung mit dem schönen Titel "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast". Aus dem Star-Quartett des Vorgängers waren aber nur noch Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt dabei.

2006 folgte ein dritter Teil ohne Beteiligung der Originaldarsteller, der direkt ins Heimkino kam: "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast". 2021 brachte Amazon Prime ein Serienreboot heraus, das nur eine Staffel erlebte.

Diese Darsteller sind neben Freddie Prinze Jr. im neuen Teil dabei

Der neue Film des "Sommer"-Franchises soll direkt an die ersten beiden Filme anschließen. Mit Erfolg wurden so bereits Horrorreihen wie "Halloween" und "Der Exorzist" neu belebt, Legacy Sequels lautet das Zauberwort. Neben Freddie Prinze Jr. und eventuell Jennifer Love Hewitt sind frische Gesichter wie Chase Sui Wonders (28, "Bodies Bodies Bodies", Jonah Hauer-King (29, "Arielle, die Meerjungfrau") und Madelyn Cline (26, Outer Banks") dabei.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (einen genaueren Titel gibt es noch nicht) soll im nächsten Sommer in die US-Kinos kommen, genauer gesagt am 18. Juli 2025.