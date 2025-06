Musik ‚Ich wurde nervös geboren‘: Ozzy Osbourne äußert Ängste vor Abschiedskonzert von Black Sabbath

Ozzy Osbourne - Buffalo Bills v Los Angeles Rams 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 18:00 Uhr

Ozzy Osbourne ist immer nervös - vor allem aber vor seinem letzten Gig.

Ozzy Osbourne ist immer nervös, aber ganz besonders vor seinem allerletzten Auftritt.

Der Prince of Darkness wird am 5. Juli mit der ‚Back To The Beginning‘-Show im Villa Park in Birmingham den Vorhang seiner legendären Karriere fallen lassen. Für das Konzert wird er sich wieder mit seinen ursprünglichen Black Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward zusammentun und er gestand jetzt, dass er nervös sei. Allerdings würde er sich auch ängstlich fühlen, selbst wenn es nur ein „regulärer Auftritt“ wäre, wie er verriet.

Ozzy sagte dem ‚Mojo‘-Magazin: „Selbst wenn es ein regulärer Gig wäre, wäre ich ein nervöses Wrack. Ich wurde nervös geboren.“ Trotz aller Nervosität überwiegt aber die Vorfreude auf den Gig. „Im Moment bin ich dankbar und stolz und ich bin sicher, dass ich am Tag der Show noch Dutzende weitere Emotionen empfinden werde.“

Der Auftritt ist für Ozzy besonders ergreifend, da er in der Nähe des Stadions von Aston Villa aufgewachsen ist und sich während der Spiele oft am Platz aufhielt. Der 76-jährige Sänger sagte: „Aston hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Dort geboren zu sein, hat mich so viel über das Leben gelehrt. Das hat mir Ehrgeiz gegeben.“ Er erinnert sich an seine Jugend: „Ich bin in der Nähe des Villa Parks aufgewachsen, und wenn die Villa Heimspiele spielte, gingen meine Kumpels und ich zum Stadion und boten an, während des Spiels für einen Schilling auf die Autos der Leute aufzupassen. Irgendwann dachten wir daran, die Autos für mehr Geld zu waschen.“

Der Gig wird das erste Mal seit 20 Jahren sein, dass Black Sabbaths Originalbesetzung zusammen spielt, aber Ozzy besteht darauf, dass es das endgültige Ende für die ‚Paranoid‘-Rocker sein wird. Die Heavy-Metal-Ikone, bei der 2019 die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wurde, sagte: „Nach dieser Show gehe ich nach Hause, schließe die Tür und werde auf meine großartige Karriere zurückblicken. Aber ich bin fertig, fertig, fertig! Du musst wissen, wann du aufhören musst.“