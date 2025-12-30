Stars Idris Elba von König Charles zum Ritter geschlagen

Idris Elba - Head of State - Premiere - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 09:00 Uhr

Idris Elba ist von König Charles zum Ritter ernannt worden.

Der 53-jährige Schauspieler wurde in der Neujahrs-Ehrenliste für sein Engagement gegen Messerkriminalität ausgezeichnet. Besonders gewürdigt wurde seine Arbeit mit der Elba Hope Foundation, die sich für Jugendliche einsetzt.

Elba erklärte, er nehme die Auszeichnung stellvertretend für junge Menschen entgegen. „Ich erhalte diese Ehre im Namen der vielen Jugendlichen, deren Talent, Ehrgeiz und Widerstandskraft unsere Arbeit antreiben“, sagte er. Gleichzeitig betonte er die Verantwortung der Gesellschaft, jungen Menschen echte Alternativen zur Gewalt zu bieten.

Neben Elba wurden zahlreiche weitere bekannte Persönlichkeiten geehrt. Die Eiskunstlauf-Legenden Jayne Torvill und Christopher Dean erhielten den Titel Dame beziehungsweise Sir. Schauspielerin Meera Syal wurde zur Dame ernannt, während Cynthia Erivo einen MBE erhielt. Auch Richard Osman, Warwick Davis und Gabby Logan wurden ausgezeichnet.

Zudem standen sportliche Erfolge im Fokus: Mehrere Spielerinnen der englischen Fußball-Nationalmannschaft wurden für ihren EM-Triumph geehrt, darunter Kapitänin Leah Williamson als CBE. Premierminister Keir Starmer erklärte, die Liste würdige Menschen, „die das Gemeinwohl über sich selbst stellen“ und das Land nachhaltig prägen.