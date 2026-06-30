Film Ehemalige James-Bond-Castingchefin spricht über neue Besetzung

Callum Turner - December 2023 - Getty Images - The Boys In The Boat LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 18:00 Uhr

Ehemalige James-Bond-Castingchefin hält Jacob Elordi, Callum Turner und Harris Dickinson aus einem entscheidenden Grund für ungeeignet.

Die frühere James-Bond-Castingdirektorin Debbie McWilliams ist der Ansicht, dass Callum Turner, Harris Dickinson und Jacob Elordi inzwischen zu bekannt seien, um den berühmten Geheimagenten zu spielen.

Die drei Schauspieler gelten als heiße Kandidaten für die Rolle im kommenden Bond-Film von Denis Villeneuve. McWilliams, die mehr als 40 Jahre lang für die Besetzung der Bond-Filme verantwortlich war und unter anderem Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig für die Rolle auswählte, glaubt jedoch, dass keiner von ihnen geeignet ist. Ihrer Meinung nach sei es „absolut entscheidend“, dass der neue James Bond ein „völliges Mysterium“ bleibe und ein sehr privates Leben führe. Gegenüber ‚The Independent‘ sagte sie: „Ich möchte keinen von ihnen als James Bond sehen. Es ist absolut entscheidend, dass Bond ein völliges Mysterium bleibt. Ich möchte keinen von ihnen als Bond sehen, weil wir inzwischen viel zu viel über sie wissen. Wir sollten über die Person hinter der Rolle möglichst wenig wissen – genau das macht einen Spion aus.“

McWilliams betonte, dass es „enorm helfe“, einen vergleichsweise unbekannten Schauspieler als Bond zu besetzen. Sie erklärte: „Timothy und Pierce waren damals nicht besonders bekannt. Daniel hatte zwar bereits in Independent-Filmen mitgespielt und zuvor ein recht bewegtes Liebesleben gehabt, aber er war kein allgemein bekannter Star – und das hilft enorm. Ich möchte jemanden sehen, der völlig aus dem Nichts kommt.“

Trotz der Forderungen einiger Fans nach einer weiblichen Version von James Bond ist McWilliams außerdem überzeugt, dass die Rolle weiterhin von einem Mann gespielt werden sollte, „weil Ian Fleming sie genau so geschrieben hat“. Sie sagte: „Warum sollte man das ändern? Man hat Harry Potter schließlich auch nicht in Alice Potter verwandelt oder seine ethnische Herkunft geändert. So wurde die Figur geschrieben, und meiner Meinung nach sollte das auch so bleiben.“

Das Casting für die prestigeträchtige Rolle begann im Mai. Vergangene Woche wurde berichtet, dass die Kandidatenliste vor der nächsten Vorsprechrunde bereits verkleinert worden sei. Nach Informationen von ‚Deadline‘ haben Regisseur Denis Villeneuve sowie die Produzenten Amy Pascal und David Heyman damit begonnen, den Schauspielern mitzuteilen, ob sie es in die nächste Auswahlrunde geschafft haben.