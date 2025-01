Stars Ihre Abnehmspritze ließ Amy Schumer „verschrumpeln“

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 11:00 Uhr

Wie viele ihrer Hollywoodkollegen probierte auch die Komikerin das Medikament Ozempic aus. Die Resultate missfielen ihr jedoch.

Amy Schumer hatte das Gefühl zu „verschrumpeln“, als sie Ozempic ausprobierte.

Die Hollywoodschauspielerin gibt zu sich das Medikament, das ursprünglich für Diabetespatienten entwickelt wurden, über einen längeren Zeitraum gespritzt zu haben. Ozempic sei für sie jedoch eine „schreckliche Erfahrung“ gewesen, da das Mittel bei Amy zu so starker Übelkeit führte, das sie kaum das Bett verlassen konnte. Zwar habe sie durch die Injektionen insgesamt 30 Pfund abgenommen – der Gewichtsverlust sei es der Komikerin allerdings nicht wert gewesen. In der Radiosendung ‚The Howard Stern Show‘ berichtete sie jetzt: „Ich habe dieses Gen, GDF15, durch das man extrem schnell unter Übelkeit leidet. Deshalb ging es mir während meiner Schwangerschaft so schlecht. Also, ich habe Ozempic vor fast drei Jahren ausprobiert und ich war wie ans Bett gefesselt.“ Da sie sich andauernd übergeben musste, habe Amy letzten Endes keine Energie mehr gehabt. Viele ihrer Kollegen scheinen laut der Stand-up-Comedienne jedoch gut mit dem Medikament zurecht zu kommen.

Über ihre Erfahrungen mit Ozempic erzählt Amy weiter: „Ich verschrumpelte im Bett… ich nahm so schnell 30 Pfund ab. Ich sah super aus, aber ich konnte meinen Kopf nicht vom Kissen heben. Was bringt das dann?“ Heute nimmt Schumer laut eigener Aussage kein Ozempic mehr.