Stars Ilka Bessin wurde von Ex-Partner betrogen

Ilka Bessin - 12.04.18 - bei Markus Lanz in Hamburg - picture alliance und Geisler-Fotopres BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 14:00 Uhr

Der "Cindy aus Marzahn"-Star enthüllt das schmerzhafte Ende einer vergangenen Beziehung.

Ilka Bessin spricht über eine schmerzhafte Erfahrung aus einer früheren Beziehung.

Die Komikerin, die durch ihre Kunstfigur „Cindy aus Marzahn“ bekannt wurde, erzählte im Podcast ‚The Real Ex-Wives‘ von einem Ex-Freund, der sie während der Beziehung betrogen hatte. Im Gespräch mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf blickte die 54-Jährige auf die damalige Situation zurück. Ihr Partner sei für zwei Wochen nach New York gereist.

Nach seiner Rückkehr habe sie zufällig einen Ring in seinem Geldbeutel entdeckt und zunächst geglaubt, er plane einen Antrag. „Dann habe ich für Lieferanten nach Kleingeld gesucht im Portemonnaie und fand einen Ring und dachte, jetzt macht er mir einen Heiratsantrag“, schilderte Ilka. Die Wahrheit sei jedoch eine andere gewesen: Der Ring habe einer Frau gehört, die ihr damaliger Partner im Internet kennengelernt habe und die in New York lebte.

Nach der bitteren Enttäuschung trennte sich die gebürtige Brandenburgerin von ihrem Ex und verließ die gemeinsame Wohnung. Zuvor rächte sich Ilka jedoch noch an dem leidenschaftlichen Plattensammler. „Ich hab die teuerste Schallplatte genommen, hab die zerkratzt, wieder reingesteckt“, schilderte sie. Später habe sie erfahren, dass der Mann inzwischen mit der Frau aus New York verheiratet sei. Für Ilka ist das Kapitel dennoch abgeschlossen. „Was soll ich da jetzt noch hinterhertrauern? Weißt du, der ist jetzt glücklich und vielleicht muss das dann auch so sein“, sagte sie.

Im Podcast beichtete Ilka außerdem eine peinliche Begegnung. „Ich habe mal einen Typen kennengelernt. Der saß neben mir auf der Parkbank, guckte mich so an, und ich dachte: ‚Jetzt geht’s los, jetzt küsst er mich'“, berichtete der Comedy-Star. Doch entgegen Ilkas Erwartung folgte kein romantischer Moment. Stattdessen habe ihr der Mann gesagt: „Du hast ganz schön Spliss.“