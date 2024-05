Ihr neues Album erscheint am 3. Mai Ilse DeLange will Coach bei „The Voice of Germany“ werden

Ilse DeLange meldet sich mit neuer Musik zurück. (obr/tj/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 09:34 Uhr

Feiert Ilse DeLange bald ihr Castingshow-Comeback? Die Niederländerin träumt davon, Coach bei "The Voice" in Deutschland zu sein. Am 3. Mai erscheint ihr neues Album "Tainted".

Ilse DeLange (46) träumt davon, "eines Tages Coach bei 'the voice' in Deutschland zu sein". Die Country- und Pop-Sängerin war bereits 2013 und 2014 in der 4. und 5. Staffel von "The Voice of Holland" dabei. 2020 wirkte sie bei "Sing meinen Song" mit und saß zwei Jahre später neben Dieter Bohlen (70) in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". "Ich liebe den deutschen Respekt vor der Kunst und Deutschland ist ein wunderschönes Land, von dem ich gerne noch viel mehr sehen würde", verrät die gebürtige Niederländerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Video News

Glück hängt nicht von Charterfolgen ab

DeLange ist erst vor Kurzem aus der Country-Metropole Nashville, Tennessee, zurückgekehrt. "Wir haben in Nashville, Berlin und Amsterdam Songs geschrieben." Ihr neues Album "Tainted", das am 3. Mai erscheint, wurde in Berlin aufgenommen. Ob ihr neues Werk an den Erfolg des Vorgängers "Changes" anknüpfen kann? Das 2020 erschienene Album stürmte die Top 15 in Deutschland. "Ich hoffe es natürlich, aber ich bin schon lange genug dabei, dass ich mein Glück nicht von Charterfolgen abhängig mache. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn es gut läuft."

In ihrer Heimat ist DeLange bereits seit vielen Jahren ein Star. Mit ihrer ESC-Teilnahme 2014 wurde sie auch über die Niederlande hinaus bekannt. Mit ihrer Band The Common Linnets und dem Song "Calm After The Storm" erreichte sie beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen den zweiten Platz. "Der ESC hat eine immense Veränderung mit sich gebracht. Das gilt für alle, die an diesem Song beteiligt waren. Ich weiß, dass er einer der Gründe dafür ist, dass ich jetzt so oft nach Deutschland reisen kann, was ich liebe. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, die internationale Karriere zu machen, von der ich geträumt habe."

Im November auf Tour durch Deutschland

Voller Vorfreude blickt DeLange auf ihre bevorstehenden Live-Konzerte. Die Sängerin wird im Sommer auf Open Airs und Festivals spielen, eine große Theatertour in den Niederlanden und eine Clubtour durch Deutschland machen. "Ich kann es kaum erwarten, im November mit dem neuen Album in Deutschland auf Tour zu gehen. Ich liebe es, Konzerte zu spielen! Die Energie des Publikums, die Art und Weise, wie sich die Songs auf der Bühne weiterentwickeln, das Zusammensein mit meiner Band und der Crew und das Gefühl, dass man aktiv daran arbeitet, dass die eigene Musik gehört wird, fühlt sich so gut an", schwärmt die 46-Jährige.

Und auch im deutschen und österreichischen Fernsehen wird DeLange in den nächsten Wochen häufiger zu sehen sein. "Unter anderem im 'ZDF-Morgenmagazin', 'Kölner Treff' und 'Starnacht'. Darauf freue ich mich sehr." Und vielleicht ja bald auch bei "The Voice". Schließlich sind nach dem Abgang von Giovanni Zarrella, Ronan Keating und den Kaulitz-Zwillingen einige Drehstühle freigeworden …