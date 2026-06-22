Stars Im Hause Wollny sorgt ein neuer Familienstreit für Schlagzeilen

Die Wollnys - August 2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 14:00 Uhr

Im Hause Wollny sorgt ein neuer Familienstreit für Schlagzeilen.

Der Konflikt zwischen Calantha Wollny und ihrer Mutter Silvia Wollny erreicht eine neue Eskalationsstufe.

Nachdem die beiden bereits in der Vergangenheit immer wieder öffentlich aneinandergeraten waren, erhebt Calantha nun erneut schwere Vorwürfe gegen die Familienchefin. In mehreren Updates auf Instagram wirft die 25-Jährige ihrer Mutter vor, gezielt Informationen über ihren Aufenthaltsort sammeln zu wollen.

Auslöser der jüngsten Auseinandersetzung ist ein Video, das Silvia Wollny veröffentlicht hatte. Darin behauptete die Wollny-Matriarchin, dass ihre Tochter von der Polizei gesucht werde, und wandte sich mit einer Bitte an ihre Follower. „Sollte irgendjemand den Aufenthaltsort wissen, ihr könnt mir den gerne zuschicken, ihr könnt ihn aber auch direkt an die Polizei in Neuss schicken“, sagte Silvia laut ‚Berliner Kurier‘ in dem Clip.

Diese Aussagen sorgten bei Calantha für Empörung. Auf Instagram reagierte sie mit deutlichen Worten und stellte die Darstellung ihrer Mutter infrage. „Es wird ein öffentlicher Polizei-Aufruf gemacht. Dass die Polizei mich suchen würde und das nur, um an meine Adresse zu kommen“, behauptete sie. Die 25-Jährige sieht hinter dem Vorgehen ihrer Mutter einen gezielten Versuch, ihren aktuellen Wohnort herauszufinden.

Doch damit nicht genug. In weiteren Beiträgen schilderte Calantha Situationen, die sie nach eigenen Angaben als beunruhigend empfindet. „Es wird Zeit gestoppt, wenn ich live bin und irgendwo hinfahre“, erklärte sie. Für die Tochter der Wollny-Matriarchin gehe das weit über normales Interesse hinaus. Sie empfinde das Verhalten als eine Form der Verfolgung und macht daraus keinen Hehl.

Die jüngsten Vorwürfe sind lediglich das neueste Kapitel eines Familienstreits, der bereits seit Jahren öffentlich ausgetragen wird. Immer wieder kam es zu Spannungen zwischen Mutter und Tochter, die auch in den sozialen Medien sichtbar wurden. Besonders für Aufsehen sorgten Aussagen von Silvia Wollny in der Reality-Show ‚Promis unter Palmen‘. Dort sprach sie offen über das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Tochter und machte deutlich, wie aussichtslos sie eine Versöhnung einschätzt. „Familie ist mein Ein und Alles, außer die eine Person, die aus der Reihe tanzt“, sagte Silvia damals. Und weiter: „Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen, nie mehr.“