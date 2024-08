Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre Im zweiten Anlauf gescheitert: „Bennifer“ begraben ihre große Liebe

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben es zwar im zweiten Anlauf geschafft, sich das Jawort zu geben, doch nun steht zwei Jahre später die Scheidung ins Haus. (the/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 12:35 Uhr

Fans liebten die Geschichte vom Liebescomeback zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck. Doch auch der zweite Anlauf ist jetzt gescheitert: ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre "Bennifer".

Ihre Hochzeit vor zwei Jahren erschien wie ein kleines Liebeswunder. Fast 20 Jahre nach der Auflösung ihrer einstigen Verlobung fanden Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) im Jahr 2021 wieder als Paar zusammen und heirateten kurz darauf im Sommer 2022 in der berühmten "A Little White Wedding Chapel" in Las Vegas. Zu Beginn ihrer Ehe folgten viele verliebte gemeinsame Auftritte, doch seit mehreren Monaten sorgten vor allem Spekulationen um eine Beziehungskrise für Schlagzeilen.

Jetzt wurde bekannt, dass Jennifer Lopez die Scheidung von Ben Affleck eingereicht hat – ausgerechnet am zweiten Jahrestag ihrer traditionellen Hochzeitszeremonie, die am 20. August 2022 auf Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia stattfand. Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre "Bennifer".

Bennifer: So fing ihre Liebe an

Wie fing diese große Hollywood-Liebesgeschichte damals eigentlich an? Lopez und Affleck lernten sich 2002 bei den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "Liebe mit Risiko – Gigli" kennen und wurden schnell eines der großen Traumpaare der Filmbranche. Der Pärchen-Doppelname "Bennifer" war geboren. Im Jahr ihres Kennenlernens folgte die Verlobung. Doch es sollte alles anders kommen. Unter anderem der mediale Rummel um ihre Liebe soll damals dafür gesorgt haben, dass die beiden ihre Verlobung im Januar 2004 lösten und sich trennten.

Nach der Trennung 2004: Hochzeiten und Kinder

Kurz nach der Trennung heirateten beide jeweils andere Partner und gründeten Familien. Affleck gab 2005 seiner Schauspielkollegin Jennifer Garner (52) das Jawort, mit der er die drei Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) hat. Das Paar trennte sich 2015, die Scheidung wurde 2018 finalisiert. Lopez hingegen heiratete noch 2004 ihren neuen Partner Marc Anthony (55) und wurde in dieser Ehe Mutter ihrer Zwillinge Max und Emme (16). 2011 trennte sich das Paar und wurde 2014 offiziell geschieden.

Nach ihren jeweiligen Scheidungen folgten für beide weitere Beziehungen – doch während all dieser Jahre blieben Jennifer Lopez und Ben Affleck offenbar freundschaftlich verbunden. 2021 erfüllte sich die Hoffnung aller "Bennifer"-Fans: Die beiden gaben ihr offizielles Liebescomeback. Das Paar tauschte erst im kleinen Kreis in Las Vegas die Ringe und feierte im August 2022 dann auf Afflecks Anwesen in Georgia ihr Jawort.

Unerwartetes Liebescomeback 2021

Ein unerwartetes Happy End, mit dem wohl auch J.Lo nicht gerechnet hatte: "Tja, diese Liebesgeschichte zwischen Ben und mir ist ziemlich unglaublich. Und sie hat niemanden mehr überrascht als mich selbst", sagte sie der "Welt am Sonntag" noch im Februar zum Release ihres neuen Albums "This Is Me… Now", auf dem unter anderem der Song "Dear Ben… Pt II" dem Schauspieler gewidmet ist. Zudem veröffentlichte sie Anfang 2024 einen Film namens "This Is Me… Now: A Love Story", in dem ihre Liebe zu Ben Affleck im Fokus steht.

Gerüchte um eine Ehekrise

Kurz darauf begann allerdings die Gerüchteküche um eine Ehekrise zu brodeln. Im Mai 2024 rechnete das "People"-Magazin nach und berichtete, dass "Bennifer" seit 47 Tagen nicht mehr zusammen öffentlich fotografiert wurden. Es folgten Meldungen, dass das Paar sein gemeinsames Luxus-Anwesen in Beverly Hills wieder verkaufen wolle, dass es wichtige Feiertage und Ereignisse wie Geburtstage und Jahrestage getrennt voneinander verbrächten, nicht mehr miteinander reden würden.

Jetzt ist es traurige Gewissheit, das Happy End scheint für "Bennifer" auch im zweiten Anlauf nicht für die Ewigkeit gemacht zu sein. Wie das "People"-Magazin berichtet, soll Jennifer Lopez höchstpersönlich am zweiten Hochzeitstag die Scheidung von Ben Affleck eingereicht haben. Sie sei "untröstlich", berichten Insider. Ein offizielles Statement der beiden, warum sie ihre Zeit als "Bennifer" nun begraben, steht im Moment noch aus.