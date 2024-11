"Earthshot Prize Awards" In Südafrika angekommen: So strahlend sah man Prinz William selten

Prinz William ist wieder in Südafrika. (mia/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 16:21 Uhr

Prinz William ist endlich wieder in Südafrika und offenbar überglücklich. Auf X teilt er Fotos und Videos, die ihn mit einem Grinsen zeigen, das man in der Form selten auf dem Gesicht des Prinzen gesehen hat.

Prinz William (42) ist in Südafrika gelandet – und hat offenbar jetzt schon eine sehr gute Zeit. Auf X teilte er am Montagmittag mit, es sei "großartig", zurück in Südafrika zu sein. Zu einem Video mit Eindrücken und Landschaftsaufnahmen von Kapstadt heißt es weiter: "Was für eine Woche liegt vor uns mit den vierten jährlichen @EarthshotPrize Awards und dem @united4wildlife Gipfel. Wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen."

Nicht mal drei Stunden später setzte William den nächsten Post ab. Und dann noch zwei. Auf einem Foto posiert er breit grinsend und offenbar sehr glücklich mit zahlreichen jungen Umweltschützern des Youth Leaders Programms für ein Selfie. Dazu schreibt William: "Vielen Dank für den unglaublichen Empfang in Kapstadt. Ich fühle mich bereits nach einem Nachmittag beim ersten @EarthshotPrize Youth-Leaders-Programm inspiriert!"

Thank you for an incredible welcome in Cape Town, already feeling inspired after an afternoon at the first @EarthshotPrize Youth Leaders programme! 🌎 pic.twitter.com/yxRVwqv8ZE — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 4, 2024

William hielt auf dem Youth-Leaders-Event eine Rede, anschließend posierte er mit Teilnehmenden aus Afrika und Südostasien auf einem Dach vor der Kulisse Kapstadts. 120 Menschen aus 38 Ländern sollen für das Event zusammengekommen sein, wie die Organisation auf X mitteilt. Weitere Bilder zeigen den Prinzen, wie er in einer Runde mit den jungen Talenten sitzt. Dazu heißt es: "Vier Tage lang werden diese zukünftigen Führungskräfte ihre Fähigkeiten in den Bereichen Klimaschutz, Storytelling und Führung verfeinern."

Over four days, these future leaders will hone their skills in climate action, storytelling, and leadership. Together, they’re creating the solutions our planet needs. 🌍💚 pic.twitter.com/h8ax2ghmrq — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 4, 2024

Den Höhepunkt von Williams Besuch wird die Preisverleihung der Earthshot-Auszeichnungen am Mittwoch darstellen. Der Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben: Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz. Die ausgezeichneten Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, was etwa 1,2 Millionen Euro entspricht.

Liebeserklärung an Afrika

Schon vor seiner Reise hatte Prinz William Afrika eine Liebeserklärung ausgesprochen. Auf X schrieb er unter anderem: "Afrika hat schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen – ein Ort, an dem ich als Teenager Trost fand, wo ich meiner Frau einen Heiratsantrag machte und der die Gründungsinspiration für den @EarthshotPrize war."