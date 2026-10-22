Film Inde Navarrette stellt klar: ‚Mir wurde keine Rolle in ‚Heat 2′ angeboten‘

Inde Navarrette - D23: The Ultimate Disney Fan Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 14:00 Uhr

Inde Navarrette hat Gerüchte zurückgewiesen, dass sie eine Rolle in der geplanten Fortsetzung des Kriminalklassikers ‚Heat‘ abgelehnt haben soll.

Die 25-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie im Gegenteil großes Interesse an dem Projekt gehabt und rund zwei Monate lang an Castings teilgenommen habe. Ein konkretes Rollenangebot habe sie allerdings nie erhalten. Im Podcast ‚The Kyle Buchanan Show‘ wurde Navarrette auf die Spekulationen angesprochen und nutzte die Gelegenheit, um den Sachverhalt richtigzustellen.

„Nein, mir wurde keine Rolle in ‚Heat 2‘ angeboten“, sagte sie. Sie habe ungefähr ab April zwei Monate lang für die Produktion vorgesprochen. Irgendwann seien die Gespräche jedoch einfach nicht weitergeführt worden. Ob die betreffende Rolle zu diesem Zeitpunkt bereits anderweitig besetzt gewesen sei, wisse sie nicht.

Die Schauspielerin betonte, dass sie eine Zusage für ‚Heat 2‘ sofort angenommen hätte. Besonders die Möglichkeit, mit erfahrenen Kollegen zusammenzuarbeiten, habe sie an dem Projekt gereizt. Während des Castingprozesses habe sie mehrere sogenannte Self-Tapes eingereicht, also selbst aufgenommene Vorsprechvideos. Dabei habe sie verschiedene Interpretationen ausprobiert und wiederholt um Rückmeldungen gebeten. „Ich habe gefragt: ‚Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?'“, erinnerte sie sich. Selbst eine kleine Rolle wäre für sie interessant gewesen, weil sie von den anderen Beteiligten hätte lernen können. Der Film verfüge über eine außergewöhnliche Besetzung, weshalb sie unbedingt Teil der Produktion habe werden wollen. „Ich habe definitiv nicht Nein gesagt“, stellte Navarrette klar.

Die Erfahrung habe ihr erneut gezeigt, dass Schauspieler auch nach größeren Erfolgen mit Absagen rechnen müssten. Unabhängig davon, wie weit man in seiner Karriere komme, könne eine begehrte Rolle letztlich an jemand anderen gehen.

Während es mit ‚Heat 2‘ nicht geklappt hat, steht für Navarrette bereits ein anderes großes Filmprojekt an. Die Schauspielerin wurde als Rogue für den neuen ‚X-Men‘-Film des Marvel Cinematic Universe besetzt. Nach ihrem Durchbruch mit dem Horrorfilm ‚Obsession‘ freut sie sich besonders auf die actionreichen Herausforderungen ihrer neuen Rolle. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte sie, dass sie schon lange bei einer solchen Produktion habe mitwirken wollen. Zugleich sieht sie darin einen willkommenen Anreiz, körperlich aktiver zu werden. „Ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Ausrede, um ins Fitnessstudio zu gehen!“, scherzte sie. Sie bezeichnete sich selbst als ausgesprochen faul, freue sich aber darauf, für die Rolle zu trainieren und ihren Körper stärker zu fordern. Vor allem empfindet sie die Besetzung als große Ehre. Sie sei schon seit ihrer Kindheit ein Fan der ‚X-Men‘-Filme und könne es kaum erwarten, Teil dieser Welt zu werden.

Rogue wurde in den früheren ‚X-Men‘-Filmen von 20th Century Fox zwischen 2000 und 2014 von Anna Paquin verkörpert. Navarrette hat deren Darstellung nach eigenen Angaben schon als Jugendliche bewundert. Auf die Frage, ob sie bereits mit ihrer Vorgängerin gesprochen habe, erinnerte sich die Schauspielerin vor allem daran, wie sehr sie die Filme während ihrer Kindheit geliebt habe. „Ich finde einfach, dass sie ihre Sache unglaublich gut gemacht hat“, sagte Navarrette über Paquin. Dass sie nun selbst die Möglichkeit bekomme, das nächste Kapitel dieser bekannten Figur mitzugestalten, bedeute ihr viel. Dabei möchte sie an das Vermächtnis ihrer Vorgängerin anknüpfen und zugleich ihre eigene Interpretation von Rogue entwickeln.