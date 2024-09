Erinnerung ins Handy geschrieben Inka Bause: Das will die Moderatorin mit 60 Jahren nicht mehr tun

Inka Bause möchte mit 60 Jahren einige Dinge anders machen. (mia/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 18:30 Uhr

Inka Bause möchte im Jahr 2028 aufhören - allerdings nicht mit ihrer Karriere. Stattdessen hat sie sich eine tägliche Erinnerung im Handy eingerichtet, die sie zwingt, über ihr Alter zu reflektieren.

Inka Bause (55) hat sich schon ausführlich mit dem Gedanken beschäftigt, aufzuhören. Im TV-Magazin "Gala" erzählt die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin, dass sie sich sogar eine Erinnerung in ihrem Handy eingerichtet hat, um den "Absprung" nicht zu verpassen.

Wie sie ihrer Gesprächspartnerin Annika Lau (45) sogleich beweist, steht in ihrem Handy-Kalender ab dem 1.1.2028, das Jahr, in dem sie 60 Jahre alt wird, an jedem einzelnen Tag die Erinnerung: "INKA muss aufhören" mit mehreren Ausrufezeichen. Schon vor etwa fünf Jahren habe sie diese Erinnerung festgelegt, erzählt Bause. Nur, womit sie aufhören will, das scheint gar nicht so klar. Vor allem gehe es darum, sich zu reflektieren, erklärt Bause: "Um mich selber zu hinterfragen."

Kein Dirndl mehr ab 60?

Um die Arbeit als Moderatorin oder ihre Show "Bauer sucht Frau" scheint es dabei aber nicht zu gehen. Offenbar macht Bause sich stattdessen Sorgen, anders gesehen zu werden, als sie sich fühlt, wie sie weiter erörtert: "Ich werde mich immer jung fühlen. […] Aber ich möchte auch sagen, mit 60 machst du vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast. Zum Beispiel ein Dirndl tragen. Oder ganz sexy und Leder und Dekolleté bis hier unten."

Sie kenne einige ältere Kollegen, die im Alter komisch werden würden, "und die fangen dann an so rumzuschäkern mit Leuten, die ihre Kinder sein könnten. Und das will ich nicht." Gleichzeitig stellte Bause im Hinblick auf ihre Arbeit klar: "Aber ich höre bestimmt nicht auf. Ich höre vielleicht nur auf, auf den Tischen zu tanzen bei Festzeltveranstaltungen."