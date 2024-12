"Es war nichts Übertriebenes" Insider verrät: Das schenkte Ben Affleck Jennifer Lopez zu Weihnachten

Zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez scheint es nach der Trennung kein böses Blut zu geben. (paf/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 16:15 Uhr

Ben Affleck und Jennifer Lopez tauschen offenbar trotz ihrer Scheidung zu Weihnachten Geschenke aus. Für die Sängerin soll sich der Schauspieler etwas ganz Besonderes überlegt haben.

Ben Affleck (52) hat trotz Liebes-Aus zwischen ein besonderes Geschenk für Jennifer Lopez (55) ausgewählt. Bevor er sich am Sonntag (22. Dezember) mit ihr angeblich zum Austauschen der Weihnachtsgeschenke traf, soll er einen Buchladen in West Hollywood, Los Angeles, besucht haben. Wie der Ladenbesitzer "Page Six" erzählte, habe der Schauspieler "ein paar Bücher" besorgt – Lopez soll er dabei einem Insider zufolge "ein signiertes Buch von Marlon Brando" gekauft haben.

Das Buch des 2004 verstorbenen "Der Pate"-Stars wählte Affleck offenbar nicht ohne Grund aus. "Ben hat Jennifer das Buch geschenkt, weil sie ein Fan ist, und ihr Super-Bowl-Bodysuit von Marlon Brando inspiriert wurde", erklärte die anonyme Quelle. Die Schauspielstars hätten vor allem "die Kinder des jeweils anderen" beschenkt, sich jedoch auch mit "ein paar Kleinigkeiten" überrascht. "Es war nichts Übertriebenes, sondern eher eine Geste, um die Feiertage zu feiern", ergänzte der Insider weiter.

Wo verbringt Jennifer Lopez Weihnachten?

Ihre Geschenke sollen sie sich zwei Tage vor Heiligabend im für Mitglieder exklusiven Soho House in Los Angeles überreicht haben. Dort trafen sie sich Bildern der "Daily Mail" zufolge um die Mittagszeit. Inzwischen soll Lopez mit ihren Kindern und ihrer Familie nach Aspen im US-Bundesstaat Colorado gereist sein. Die "Daily Mail" veröffentlichte Fotos der Sängerin mit ihrem Kind Emme (16) und ihrer Schwester Lynda (53). Auch ihre Mutter Guadalupe und Lopez' Manager sollen sie begleitet haben.

Auf Instagram teilte die "On the Floor"-Interpretin am Abend des 24. Dezember ein Video, in dem sie vor einem Kamin sitzt und beobachtet, wie der Weihnachtsbaum geschmückt wird. "Frohe Weihnachten für euch und eure Lieben", wünschte sie ihren Fans unter dem Clip.

Erstes Weihnachtsfest nach der Trennung

Für Jennifer Lopez ist es das erste Weihnachten nach ihrer Trennung von Ben Affleck. Die Schauspielerin reichte im August 2024 nach zwei Ehejahren die Scheidung ein. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zu der Komödie "Liebe mit Risiko – Gigli" (2003) kennen und verlobte sich wenig später.

Nachdem sie sich 2004 trennten und ihre Verlobung auflösten, fanden sie 2021 wieder zusammen und gaben sich 2022 das Jawort. Die Ehe des einstigen Hollywood-Traumpaars blieb kinderlos. Lopez teilt sich ihre Zwillinge Emme und Max (16) mit Ex-Mann Marc Anthony (56). Afflecks Kinder Violet (19), Seraphina (15) and Samuel (12) stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (52).