Event in Vancouver und Whistler Invictus Games 2025: Prinz Harry bekommt royale Unterstützung

Prinz Harry kann auf europäische Royals bei den Invictus Games zählen. (jom/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 17:22 Uhr

Prinz Harry richtet seine Invictus Games dieses Mal in Vancouver und Whistler aus. Jetzt hat sich royaler Besuch für das besondere Sportevent angekündigt.

Die diesjährigen Invictus Games stehen in den Startlöchern. Das Sportturnier für verwundete und verletzte Militärangehörige wurde von Prinz Harry (40) initiiert und findet dieses Mal von 8. bis 16. Februar 2025 in Kanada statt. Bei der Veranstaltung in Vancouver und Whistler, bei der über 500 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen erwartet werden, kann sich Harry über royale Unterstützung vor Ort freuen.

Prinz Joachim (55), der Bruder des dänischen Königs Frederik X. (56), und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (48) werden die Sportveranstaltung beehren. Auf der Website der dänischen Royals ist das Event im Terminkalender der beiden festgehalten. Demnach werden sie am 15. Februar in Vancouver sein. Laut britischer "Daily Mail" wird es das erste Mal sein, dass das Paar, dessen Wahlheimat Washington, D.C. ist, die Veranstaltung besucht. Der Zeitung zufolge wurden noch keine Mitglieder der britischen Königsfamilie als Besucher der diesjährigen Invictus Games bestätigt.

Bei den Invictus Games in Vancouver und Whistler werden verschiedene Wettkämpfe in adaptiven Sportarten ausgetragen. Mit dabei sind neben Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhl-Rugby oder Rollstuhl-Basketball auch Wintersportarten wie Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Skeleton und Rollstuhl-Curling. 2014 rief Prinz Harry die Invictus Games ins Leben, die "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" bieten sollen.

Superstar-Auftritt zum Auftakt

Auch Musikstars unterstützen Prinz Harry und sein Event. Wie aus einer offiziellen Mitteilung auf der Website des internationalen Sportereignisses hervorgeht, tritt Katy Perry (40) als Headlinerin bei der Auftaktveranstaltung in Vancouver auf. Auch Noah Kahan (28) und Nelly Furtado (46) werden performen. Sowohl der Musiker Jelly Roll (40) als auch die Bands Barenaked Ladies und The War And Treaty sollen bei der Abschlussshow auftreten. "Die Closing Ceremony bildet den spektakulären Abschluss von neun Tagen voller Erinnerungen und lebensverändernder Sportereignisse für die Teilnehmer, ihre Familien und Freunde sowie viele Tausende von Invictus-Games-Fans auf der ganzen Welt, die die Spiele live, im Fernsehen und online miterlebt haben", heißt es auf der Seite.