Im Alter von 102 gestorben Iris Apfel: Lenny Kravitz, Lily Collins und mehr trauern um Modeikone

Iris Apfel ist im Alter von 102 Jahren gestorben. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 17:30 Uhr

Die Modewelt hat eine ihrer schillerndsten Figuren verloren - Iris Apfel ist mit 102 Jahren gestorben. Zahlreiche Promis trauern in den sozialen Medien um die exzentrische Modeikone.

Sie war für ihre extravaganten Looks und vor allem die übergroßen Brillen bekannt, nannte sich selbst ein "geriatrisches Starlet" – Iris Apfel (1921-2024) ist am 1. März im Alter von 102 Jahren gestorben. In den sozialen Medien trauern zahlreiche Stars um die exzentrische Modeikone, die noch im Alter von 97 Jahren ihren ersten Modelvertrag unterschrieb.

"Du hast die Kunst des Lebens gemeistert. Ich danke dir für deine Energie und Inspiration", schrieb Musiker Lenny Kravitz (59) unter einen Post auf Apfels Instagram-Account, in dem ihr Tod bekannt gegeben wurde.

Lily Collins trauert um Iris Apfel

Schauspielerin Lily Collins (34) kommentierte: "Die Modegötter begrüßen eine Ikone." In einer Instagram-Story erklärte die "Emily in Paris"-Darstellerin zudem, dass sie in der Serie ein Design Apfels tragen durfte. "Dein Stil wird weiterleben und dein Werk wird für immer gefeiert werden", schreibt Collins weiter. "Was für eine Frau. Was für eine Legende. Was für ein Leben."

"Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (49) ehrte Iris Apfel ebenfalls: "Gute Nacht und Gott schütze Sie, Madam. Welch eine Freude und welch endlosen Stil Sie so vielen gebracht haben." Schauspielerin Zoe Saldana (45) fügte hinzu: "Ruhe in Power, Kaiserin."

US-Journalistin Maria Shriver (68) schrieb in einem Instagram-Post: "Wow! Was für ein bemerkenswertes Leben Iris Apfel gelebt hat. Sie hat wirklich alles gemacht: Sie war eine Geschäftsfrau, sie war ein Model, sie war eine Modeikone, College-Professorin, Dokumentarfilm-Star, sie war eine Barbie-Puppe! Iris ist der Beweis dafür, dass Alter nur eine Zahl ist."

Tommy Hilfiger würdigt Iris Apfel als "Innovatorin"

Modedesigner Tommy Hilfiger (72), der 2019 einen Modelvertrag für die damals 97-jährige Iris Apfel einfädelte, würdige sie in einem Statement als "Innovatorin und Anführerin", die "in die Geschichte eingehen wird". "Iris Apfel wurde wegen ihres unglaublichen Talents – nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Influencerin – zur weltberühmten Modeikone", schrieb er weiter.