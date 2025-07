Stars Iris Klein will wieder Katzenberger heißen

Iris Klein at Frankfurt Airport Jan 2013 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2025, 12:28 Uhr

Die Mutter von Daniela Katzenberger möchte den gleichen Nachnamen wie ihre Tochter.

Iris Klein will ihren Nachnamen ändern lassen.

Die Reality-TV-Darstellerin ist seit November 2024 offiziell von ihrem Ex-Mann Peter Klein geschieden. Trotzdem trägt sie weiterhin seinen Nachnamen – das soll sich nun ändern. Die 58-Jährige möchte wieder so heißen wie ihre Tochter Daniela. „Ich will den Namen Katzenberger wieder annehmen“, enthüllte sie im Interview mit RTL.

Der Name habe für Iris eine tiefe Bedeutung, stehe für Familie und Verbundenheit. „Ich habe zwei Kinder, die Katzenberger heißen. Ich habe zwei Enkel, die Katzenberger heißen. Es gibt noch mehrere Familienmitglieder und da fühle ich mich einfach verbunden“, schilderte sie. Sollte die Ex-Dschungelcamperin ihren Partner Stefan Braun eines Tages heiraten, wolle sie beim Namen Katzenberger bleiben.

Leider sei die Namensänderung wegen der deutschen Bürokratie unheimlich kompliziert. „Da muss ich wirklich kämpfen“, offenbarte Iris. Die ehemalige ‚Promi Big Brother‘-Kandidatin müsse zig Dinge beim Standesamt regeln. „Da gibt es Bestimmungen. Du brauchst eine Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtsregister, du brauchst ein Führungszeugnis, Verdienstbescheinigung“, zählte sie auf. Kein Wunder, dass Iris den Prozess zermürbend findet. „Die wollen so viel. Eine Stellungnahme. Und das dauert so lange, bis dieser Name endlich durch ist“, äußerte sie sich frustriert.

Den Namen Katzenberger hatte Iris nach ihrer Heirat mit Jürgen Katzenberger angenommen. 1990 folgte die Scheidung. In zweiter Ehe war sie mit Andreas Frankhauser verheiratet, dem Vater ihrer Tochter Jenny Frankhauser. 2006 gab sie Peter Klein das Jawort und nahm seinen Nachnamen an.