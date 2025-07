Musik Iron Maiden: Bruce Dickinson sagt, Band hat noch viel vor

Iron Maiden - London Stadium on their Run For your Lives World Tour June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 18:00 Uhr

Iron Maiden sind „gerade erst am Anfang“.

Bruce Dickinson und Co. befinden sich mitten in ihrer 50-jährigen Jubiläumstour ‚Run For Your Lives World Tour‘, zu der auch ein spektakuläres Heimspiel im London Stadium im Juni gehörte. Der 66-jährige Frontmann hat jetzt aber angedeutet, dass die Reise der Heavy-Metal-Legenden trotz ihrer schon beachtlichen Geschichte noch lange nicht vorbei ist.

In einem Update für Fans, das diese Woche auf Iron Maidens YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, sagte Dickinson: „Wir sind jetzt zur Hälfte durch mit der Tour. Erstens, ich kann gar nicht glauben, dass wir schon zur Hälfte durch sind. Das ist einfach lächerlich.“ Für den Star fühlt es sich nämlich auch nach 50 Jahren noch so an, als hätten er und seine Kollegen gerade erst begonnen – sowohl mit ihrer Karriere als auch mit der Tour. „Es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst angefangen. Und, ehrlich gesagt, haben wir das auch – aber das ist eine Geschichte für später. Ja. Spoiler-Alarm. Aber nein – es war erstaunlich. Es war wirklich erstaunlich.“

Rückblickend auf ihre epische Show im Stadion von West Ham fügte er hinzu: „London war einfach die Show meines Lebens. Und solche Momente kommen nicht oft vor.“ Ohne zu verraten, was sie noch geplant haben, schloss Bruce mit den vielversprechenden Worten: „Wir haben all diese großartigen Shows vor uns, und noch viel mehr Zeug, über das ich nicht reden darf – wenn ich das täte, dann müssten sie mich umbringen.“