Musik Iron Maiden macht den Stehplatzbereich beim Paris-Konzert zur handyfreien Zone

Iron Maiden - London Stadium on their Run For your Lives World Tour June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 18:00 Uhr

Iron Maiden macht den Stehplatzbereich beim Paris-Konzert zur handyfreien Zone.

Iron Maiden geht bei einem besonderen Konzert neue Wege: Beim Auftritt in der Pariser La Défense Arena wird der gesamte Stehplatzbereich für einen Abend zur handyfreien Zone erklärt.

Die Band um Frontmann Bruce Dickinson zeichnet dort einen Konzertfilm ihrer ‚Run For Your Lives Tour‘ auf und möchte dafür optimale Bedingungen schaffen. Besucher mit Stehplatzkarten erhalten beim Einlass spezielle sogenannte Yondr-Taschen, in denen ihre Smartphones während des gesamten Konzerts verschlossen bleiben. In einer Mitteilung auf Social Media erklärte die Band: „Die morgige Show in der La Défense Arena wird Yondr-Taschen verwenden, um den gesamten Stehplatzbereich komplett handyfrei zu machen, während wir den Film zur ‚Run For Your Lives Tour’ aufnehmen.“

Dadurch solle sowohl für die spätere Veröffentlichung als auch für die Zuschauer vor Ort ein besonderes Erlebnis geschaffen werden. Die Musiker betonten: „Wenn ihr ein Stehplatzticket habt, wird euer Gerät bei der Ankunft in der Tasche verschlossen und erst beim Verlassen der Arena wieder entsperrt.“ Fans werden deshalb gebeten, physische Bankkarten für Einkäufe an Merchandise- und Getränkeständen mitzubringen. Für Notfälle werden innerhalb der Arena spezielle Bereiche eingerichtet, in denen Besucher auf ihre Telefone zugreifen können. Die Maßnahme gilt ausschließlich für das Paris-Konzert. Weitere Auftritte der Tour sollen nicht von dieser Regel betroffen sein.

Bereits vor dem Tourstart hatte Manager Rod Smallwood die Fans aufgefordert, ihre Smartphones während der Konzerte möglichst in der Tasche zu lassen. Nach den ersten Shows zog er eine positive Bilanz: „Ein riesiges Dankeschön an alle, die ihre Telefone unten gelassen, die Band und die anderen Fans respektiert und die Show so erlebt haben, wie sie gedacht ist.“ Die Musiker hätten die Reaktionen des Publikums deutlich gespürt. „Es ist viel besser, wenn die Band euch ohne diese Ablenkung sehen kann.“ Für die wenigen Besucher, die dennoch dauerhaft filmten, fand Smallwood allerdings deutliche Worte: „Den wenigen Egoisten, die unbedingt weiterfilmen mussten, wünsche ich nichts anderes als einen sehr schmerzenden Arm!“ Der Manager erklärte zudem, dass die Entscheidung zur Jubiläumstour passe. Die Konzertreihe feiert 50 Jahre Iron Maiden und soll das Live-Erlebnis wieder stärker in den Mittelpunkt rücken – ganz ohne ständig erhobene Smartphones.