Musik Iron Maiden: Die Band erwog Rückzug nach Nicko McBrains Tour-Abschied

Iron Maiden - OVO Hydro, Glasgow. 26th June 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 14:00 Uhr

Iron Maiden erwog, sich zurückzuziehen, nachdem Nicko McBrain sich aus dem Tournee-Geschäft zurückgezogen hatte.

Bassist Steve Harris verriet, dass die verbleibenden Mitglieder der Heavy-Metal-Legenden über eine Auflösung der Band nachdachten, nachdem ihr langjähriger Schlagzeuger, der seit 1982 dabei war, im Dezember 2024 sein letztes Konzert gegeben hatte – im Jahr zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten.

Im Gespräch mit ‚Rock Candy‘ sagte Gründungsmitglied Harris: „Um ehrlich zu sein, hatten wir keine andere Wahl und mussten diese Veränderung vornehmen, nachdem Nicko gesundheitliche Probleme hatte. Es war, wie es war, und wir mussten eine Entscheidung treffen, ob wir weitermachen wollten oder nicht. Natürlich hatten wir zu dem Zeitpunkt, als es passierte, eine Tournee gebucht, und der Rest von uns wollte weitermachen.“ Er fügte hinzu: „Aber letztendlich, nachdem wir all das durchgestanden hatten, war es Nickos Entscheidung, sich zurückzuziehen, und wir alle respektierten die Tatsache, dass er sich dazu entschlossen hatte.“

McBrain erlitt 2023 einen leichten Schlaganfall, der ihn auf der rechten Seite teilweise lähmte, sodass er nicht mehr auf seinem früheren Niveau spielen konnte. Er erzählte zuvor dem Magazin ‚Metal Hammer‘: „Es war sehr, sehr schwer. Als es passierte, dachte ich: ‚Das war’s, ich werde nicht mehr spielen können. In drei Monaten steht eine Tournee an.‘ Im Krankenhaus hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Meine Frau war meine Stütze und hat mich sehr ermutigt. Sie war die ganze Zeit bei mir.“

Bei den Live-Auftritten der Band wird er durch Simon Dawson ersetzt, aber er wird weiterhin im Studio für zukünftige Veröffentlichungen neben Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers und Bruce Dickinson Schlagzeug spielen.